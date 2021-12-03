Geçişlerde ‘Seviye 3’ Kuralları Uygulanıyor

Açıklamda 20 Kasım'da yayınlanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarına göre ada içi geçişler aşağıda belirtilen şekildedir ve herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Konuyla ilgili bugün basında yer alan haberler asılsızdır. ifadeleri kullanıldı
ADA İÇİ SINIR GEÇİŞ KURALLARI
" Aşısız kişiler 72 saat negatif hızlı antijen testi veya PCR testi (aşılanmamış işçiler ve sağlık amaçlı geçecek kişiler dahil) ile geçebilirler.
Ancak aşısız orta eğitim (ortaokul ve lise öğrencileri) ve Kato Pyrgos'ta ikamet eden kişiler, 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testi ile geçebileceklerdir.