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Geçişlerde 22 Kasım itibarıyla negatif test sonucu istenecek

18 Kasım 2021 Perşembe 19:15
Geçişlerde 22 Kasım itibarıyla negatif test sonucu istenecek

Kıbrıs Türk kesimi ile Kıbrıs Rum kesimi arasındaki geçişlerde, 22 Kasım itibarıyla aşılı olanların da negatif test sonucu ibraz etmesi gerekecek.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs’taki İyi Niyet Misyonu Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, “Kıbrıs Türk Lider Ersin Tatar ile Kıbrıs Rum Lider Nikos Anastasiadis’in 2 Haziran’da varmış olduğu anlaşma altında, iki taraftaki tedbirleri uyumlaştırmak için İki Taraflı Teknik Komitelerden Sağlık Teknik Komitesi’nin sürekli olarak epidemiyolojik durumu takip ettiği” kaydedildi.

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Geçişlerde gözetilecek epidemiyolojik seviyenin belirlenmesi için her 15 günde bir veri takası yapıldığı da kaydedilen açıklamada, Komitenin bugünkü (18 Kasım) değerlendirmesinde durumun Seviye 3 (Koyu Kırmızı) olması gerektiğine karar verildiği belirtildi. 

Bu durumda 22 Kasım saat 09:00 itibarıyla,  geçiş yapılacak günden 14 gün öncesi ikinci Sinovac, Sinopharm veya Sputnik da dahil EMA onaylı aşılarını (Johnson & Johnson marka aşı için tek doz yeterli) tamamlamış kişilerin geçiş yapabilmesi için 7 günü dolmamış negatif hızlı test veya PCR test sonucu ibraz etmesi gerekeceği belirtildi. 

Aksi halde 72 saati dolmamış hızlı test veya PCR aranacağı kaydedilen açıklamada, lise öğrencileri ve Aşağı Pirgo sakinlerinden 7 günü dolmamış PCR testi isteneceği ifade edildi.

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Son Güncelleme: 18.11.2021 20:46
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