Geçici Ve Özel Komite Yerel Yönetimler Mevzuatını Ele Aldı

Cumhuriyet Meclisi, Yerel Yönetimler Mevzuatına ilişkin düzenlemeleri hazırlamak ve görüşmek üzere oluşturulan Geçici ve Özel Komite bugün saat 10.00’da UBP Milletvekili, Komite Başkanı Emrah Yeşilırmak başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Geçici ve Özel Komite, gündeminde bulunduğu üzere rapora ilişkin değerlendirmede bulundu. Komite, çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak başkanlığında toplanan komite toplantısına, Komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Ürün Solyalı, Ongun Talat ve YDP Milletvekili Talip Atalay katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak İçişleri Bakanlığı’ndan yetkililer de katılarak, konu ile ilgili görüş ve önerilerde bulundular.