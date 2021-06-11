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Geçici ve Özel Komite, “Hal Yasa Tasarısı”nı görüşmeye devam etti

Cumhuriyet Meclisi Avrupa Birliği (AB) Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili, Komite Başkanı Hasan Taçoy başkanlığında toplandı.              

11 Haziran 2021 Cuma 14:30
Geçici ve Özel Komite, “Hal Yasa Tasarısı”nı görüşmeye devam etti
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 Meclisten yapılan açıklamaya göre, Komite, gündemindeki Hal Yasa Tasarısı’nın maddeleri üzerindeki görüşmesine devam etti. Komite, söz konusu yasa tasarısı üzerindeki çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.
Açıklamada “Hal Yasa Tasarısı”nın genel gerekçesi ile ilgili şu ifadelere yer verildi:
“Ülkemizdeki sebze, meyve ve gerekli görülen diğer malların ticaretinin kayıt altına alınması, kaliteli, standartlara, gıda güvenilirliğine ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet koşulları içinde, Haller aracılığıyla yapılmasını;  malların etkin şekilde tedarikini, dağıtımını ve satışını; üretici ve tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunmasını; malların ticareti ile uğraşan kişilerin faaliyetlerinin düzenlenmesini; Hallerin alt yapılarının çağdaş bir sisteme kavuşturulmasını ve işletilmesini sağlamak amacıyla; malların alımı, satımı ve devri ile Hallerin kuruluş, işleyiş, yönetim ve denetimine ilişkin usul ve esasları, işletmecinin sorumlulukları, Yasaya aykırılık halinde uygulanacak yaptırımları, Bakanlıklar ile belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklarını; satış işlemlerinin şekli, üreticiler ve tüccarların veya diğer gerçek ve tüzel kişilerin mal satışlarında uyması gereken kuralları, uyuşmazlık halinde Hal Hakem Heyetinin görevlerini, genel olarak üretici ve tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunmasına ilişkin esasları düzenleyen ‘Hal Yasa Tasarısı’ hazırlanmıştır”.

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Komite toplantısına, Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan Evren Zeki Gücel,  Ticaret Dairesi’nden Zalihe Uzun ve Savaş Metcooğlu, Tarım Dairesi’nden Berna Kamçı Altun davetli olarak katılarak, konu ile ilgili görüş ve önerilerini sundu.
UBP Milletvekili Taçoy başkanlığındaki komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Özdil Nami, HP Milletvekili Tolga Atakan, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova, Oğuzhan Hasipoğlu ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe  ile Salahi Şahiner de katıldı.
  


 

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Son Güncelleme: 11.06.2021 14:33
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