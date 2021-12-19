Geçici olarak ilan edilen adaylara bugün ve yarın itiraz yapılabilecek

Adayları başvuru sırasında göre ilan eden YSK’nın 10 numaralı duyurusuna göre seçimde, 8 partiden 400 aday yanında 5 de bağımsız aday yarışacak.

Geçici olarak ilan edilen adaylara itirazlar bugün ve yarın 08.00-17.00 saatleri arasında İlçe Seçim Kurullarına yapılabilecek.

YSK’nın geçici olarak ilan ettiği adaylar partilere göre şöyle:

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ

(a) LEFKOŞA İLÇESİ

Tufan Erhürman

Ürün Solyalı

Derviş Deniz

Sıla Usar İncirli

Muhittin Tolga Özsağlam

Doğuş Derya

Devrim Barçın

Filiz Besim

Ahmet Muratoğlu

Ödül Muhtaroğlu

Cenk Paşa

Haffe Işısal

Hasan Ecer

Ayşe Alioğlu

Derviş Bladanlı

Hülya Batunlu

(b) GAZİMAĞUSA İLÇESİ

Asım Akansoy

Seran Aysal

Teberrüken Uluçay

Yasin Yeni

Erkut Şahali

Hamit Caner

Şifa Çolakoğlu

Behcet Öznacar

Ceyhun Ümiter

Gaye Astan Çoban

Derviş Karaca

Cihan Tunçeli

Erkan Tekeli

(c) GİRNE İLÇESİ

Ongun Talat

Fikri Toros

Ceyhun Birinci

Fazilet Özdenefe Kürşat

Salih Sarpten

Pembe Ardıç

Alpay Çelebi

Mahmut Kanber

Özge Tahiroğlu

Niyal Öztürk

Mustafa İlgen

(d) GÜZELYURT İLÇESİ

Armağan Candan

Mehmet Bozer

Aslı Murat

(e) İSKELE İLÇESİ

Fide Kürşat

Biray Hamzaoğulları

Suphi Coşkun

Fikret Civisilli

Yalçın Kömürcügil

(f) LEFKE İLÇESİ

Salahi Şahiner

Tuncay Sarıyer

HALKIN PARTİSİ

(a) LEFKOŞA İLÇESİ

Kudret Özersay

Gülşah Sanver Manavoğlu

Serhat Kotak

Teksen Köroğlu

Kürşat Köseoğlu

Devran Vudalı

Ersin Tünay

Özgül Çırakoğlu

Mustafa Kendir

Ahmet Dağcın

Batuhan Cantay

Leman Nihan Pekgüleryüz

Zühal Tunalı

Volkan Bilal Emirkanı

Ülkü Biranlı

Yıldız Büyükçolpan Yılmaz

(b) GAZİMAĞUSA İLÇESİ

Ayşegül Baybars

Berna Çelik Doğruyol

Arda Kalfaoğlu

Tolga Özçelik

Ethem Akmercan

Raif İlkman

Hüseyin Tabur

Oğuz Akançay

Çiler Demirtay

İlknur Çetinkaya Özdenkçi

Nazmiye Elçin Erbay

Orhan Delikuş

Recep Sayım

(c) GİRNE İLÇESİ

Erek Çağatay

Jale Refik Rogers

Ahmet Tokatlıoğlu

Yusuf Avcıoğlu

Ledün Caymaz

Hasret Balcıoğlu

Aydın Erhuy

Erhan Onuralp

Muhammet Ercan

Bahadır Ünlü

Derya Hoca

(d) GÜZELYURT İLÇESİ

Ramadan Durmazer

Mazlum Kortaş

Salahiddin İskifoğlu

(e) İSKELE İLÇESİ

Ercan Beşerler

Kani Buranay

Emin Onuş

Havva Elkovan

Hanife Demir

(f) LEFKE İLÇESİ

Özdemir Şanlıdağ

Safure Deniz

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ

(a) LEFKOŞA İLÇESİ

Faiz Sucuoğlu

Olgun Amcaoğlu

Ahmet Savaşan

Sadık Gardiyanoğlu

Hasan Taçoy

Bertan Zaroğlu

Alişan Şan

Mehmet Çelebioğlu

Savaş Atakan

Zorlu Töre

Özgür Arıkan

Havva Dağsever

Fisun Özsun

Nurcan Yardımcı

Özlem Sefer

Sevil Yönlüer

(b) GAZİMAĞUSA İLÇESİ

Sunat Atun

Dursun Oğuz

Oğuzhan Hasipoğlu

Mehmet Başman

Hakan Dinçyürek

Resmiye Eroğlu CANALTAY

İrem Uygun Soyşen

Hüseyin Çavuş

Meryem Boyacı

Gürsel Uzun

Bora Akkuş

Sultan Vural

Elif Abiç

(c) GİRNE İLÇESİ

Kutlu Evren

Ünal Üstel

İzlem Gürçağ Altuğra

Özdemir Berova

Ferhat Erişir

Türel Özer Öksüzoğlu

Hasan Küçük

Selim Gökbörü

Mehmet Ali Tunçbilek

Zalihe Damdelen

Münevver Çağın

(d) GÜZELYURT İLÇESİ

Ali Pilli

Ziya Öztürkler

Hasan Büyükoğlu

(e) İSKELE İLÇESİ

Nazım Çavuşoğlu

Yasemi Öztürk

Mesut Genç

Emrah Yeşilırmak

Osman Kırşan

(f) LEFKE İLÇESİ

Fırtına Karanfil

Aytaç Çaluda

DEMOKRAT PARTİ

(a) LEFKOŞA İLÇESİ

Ali Tunçtaşlı

Mert Taşkın

Mehmet Çıldır

Hasan Tosunoğlu

Serhan Aktunç

Özlem Dinçoğlu

Sinem Tip

Funda Özsakınç

İnanç Babaliki

Hüseyin Akcan

Fatma Öztürk Çatal

Ali Horoz

Mehmet Ortak

Emel Sayar

Çetin Sadeli

Mete Bayramoğlu

(b) GAZİMAĞUSA İLÇESİ

Fikri Ataoğlu

Mücahit Kaya

Şirin Zaimağaoğlu

Mehmet Hasgüler

Ahmet Demirel

Ömer Gökel

Fikret Deniz

Nuray Uncu

Benek Çağakanlı

Ali Anıl Yüce

Soyhan Bilgeer

Alpaslan Diktaş

Leyla Avğın

(c) GİRNE İLÇESİ

Serhat Akpınar

Hande Kayasal Çelikden

Redif Nurel

Harun Demir

Cemre Seziner

Orsel Neşe

Enver Hoca

Aslı Babayiğit Cansız

Arif Uzunali

Atilla Deva

Nazim Arslan

(d) GÜZELYURT İLÇESİ

Rahme Öğütveren

Erkan Kaya

Eliz Fellahoğlu

(e) İSKELE İLÇESİ

Mine Emiroğlu

Maşallah Cihangir

Hür Alevkayalı

Musa Nurçin

Çağla Eroğlu

(f) LEFKE İLÇESİ

Gürsel Bağlaş

Hüseyin Turaç

TOPLUMCU DEMOKRASİ PARTİSİ

(a) LEFKOŞA İLÇESİ

Cemal Gürsel Özyiğit

Halil Hızal

Nalan Ersümer Aktan

Safiye Özaltıner

Filiz Uzun

Mustafa Yenigüç

Çelen Çağansoy

Aytaç Ali Baklacı

Hüseyin Doğa Yalçın

Yeşim İlkan

Mehmet Burhan

Nevzat Özkunt

Aktan Erdoğa

Kamil Yayıcı

Ömer Metbulut

Tuğçe Özmert

(b) GAZİMAĞUSA İLÇESİ

Yeşim Dede

Yasemin Çobanoğlu

İlyas Yağlı

Boysan Boyra

Erkan Sarı

Arzu Demirel

Olgu Tansuğ

Hüseyin Angolemli

Ecevit Aspri

Mustafa Tekman

Celal Nefesoğlu

Yüksel Altuner

Ercan Yüzüak

(c) GİRNE İLÇESİ

Mehmet Evrim Benzetsel

Zeki Çeler

Şirin Telli

Dilara Korkmaz

Sibel Karaca

Hamide Dağkıranlar

Elmas Tokay

Nuri Sılay

Sibar Aybar

Tolga Atamer

Mustafa Abraş

(d) GÜZELYURT İLÇESİ

Faik Arçay

Kamil Gilanlıoğulları

Çayan Volkan

(e) İSKELE İLÇESİ

Elif Özyiğit Cengiz

Mürüde Çelikağ

Mehmet Barut

Tülay Alpler

Metin İsmet Pekri

(f) LEFKE İLÇESİ

Turgut Reis Karabetça

Hasan İzzet Dinçoğlu

BAĞIMSIZLIK YOLU

(a) LEFKOŞA İLÇESİ

Cansu Nafiya Nazlı

Mustafa Erk

Cemre İpçiler

Münür Rahvancıoğlu

Özlem Deligöz

Ahmet Karakaşlı

Nazen Şansal

Gazi Gök

Fatma Sezikli

Tahsin Oygar

Sunalp Asena

Aziz Güven

Behiç Anibal

Mustafa Bülent Çakır

Evren Cem

Mustafa Keleşzade

(b) GAZİMAĞUSA İLÇESİ

Sabahat Aydıç

Yusuf Bülent Yüksel

Sevgül Uzkan

Hüseyin Akçengel

Melisa Koloz

Ahmet Güvenler

Serap Kedi

Hilmi Buruk

Umut Ersoy

Hasan Çağın Tezbaşar

Cenk Tuncay

Arif Bayraktar

Tağmaç Özberk

(c) GİRNE İLÇESİ

Zimzer Sertel

İbrahim Bulut

Ayla Aydoğan Gökay

Yusuf Özgü Sertel

Haydar Dolmacı

Güngör Acar

Enver Timur Gürzap

Halil İbrahim Keleşzade

Gülertan Aşık

Salih Hayaloğlu

Mustafa Batak

(d) GÜZELYURT İLÇESİ

Nil Çukurovalı Özkızan

Neriman Çukurovalı

Meryem Nazlı

(e) İSKELE İLÇESİ

Zekiye Şentürkler

Hakan Tanıttıran

Nermin Sontaş

Memet Kılıç

Bülent Kurt

(f) LEFKE İLÇESİ

Feray Yalçuk

Hüseyin Tezbaşar

YENİDEN DOĞUŞ PARTİSİ

(a) LEFKOŞA İLÇESİ

Enver Öztürk

Talip Atalay

Eda Yenen

Subhi Asiltürk

Kadir Yel

Yılmaz Kaldırım

Erşah Sabit Yılmaz

Özen Topçu

Ali Yenen

Özlem Ayşe Doğandemir

Mustafa Yeşil

Ömer Yayla

Banu Bozlakoğlu

Hüseyin Gürlek

Metin Akar

Zeynep Sinem Keser

(b) GAZİMAĞUSA İLÇESİ

Erhan Arıklı

Durdane Abi Acı

İlter Ömeroğlu

Habibe Çetin

Kenan Akın

Hatice Seçkin

İbrahim Halil Akçabay

Ali Yakar

Mahmut Hayta

Tamer Karakaşlı

Kansu Aksu

Arzu Pürtül

Sema Kelebek

(c) GİRNE İLÇESİ

Ramazan Karal

Reyhan Aydın

Ercan Turhan

Fatma Bahadır

Mehmet Tunçtürk

Şerif Yeşil

Fatma Baysal

Güller Karamalli

Nurşah Çiftçi

Süleyman Çakır

Sami Güneş

(d) GÜZELYURT İLÇESİ

Elmas Süzgen

Hakan Bozkurt

Gökhan Saraç

(e) İSKELE İLÇESİ

Neslihan Vural

Aykut Günel

Arif Özbayrak

Hakkı Kandemir

Sefa Kurukafa

(f) LEFKE İLÇESİ

Nejla Gazi

Lisani Yalçuk

TOPLUMCU KURTULUŞ PARTİSİ – YENİ GÜÇLER

(a) LEFKOŞA İLÇESİ

Mehmet Çakıcı

Ersen Sururi

İlke Özgür Davulcu

Zühal Koreli

Ayşe Buran

Sami Dayıoğlu

İlker Balkır

Ahmet Kablan

Hakkı Demir

Yalçın Ertugan

Naile Acar

Fezile Özataç

Korhan Şakir

Yeşim Uludağ Mertli

Safiye Aydın

Mehmet Eş

(b) GAZİMAĞUSA İLÇESİ

Mustafa Emiroğluları

Asiye Beyaz

Emin Soyal

Hüseyin Hakansoy

Umut Kadı

Zeynep Dönmez

Ayhan Çakıcı Eş

Mahir Demir

Yasin Zateroğulları

Ali Özaltın

Emir Genç

Üzeyir Köstü

Azat Kızıl

(c) GİRNE İLÇESİ

Yurdaer Garip

Sevilay Dolmacı

Seral Çetindal

Salih Ataser

Fatma Köroğlu

Şefik Dereli

Celil Akarpınar

Muhammet Gözay

Hülya Kasap

Hüseyin Özdurak

Gonca Çağlar Şar

(d) GÜZELYURT İLÇESİ

Dilek Ötün Say

Gönül Kargılı

Şifa Ulutaş

(e) İSKELE İLÇESİ

Kemal Yıldız

Hüsnü Arslanyürek

Cennet Güneri

İdris Koç

Fatih Bulut

(f) LEFKE İLÇESİ

Tayfur Demirci

Hurşit Öztemiz

BAĞIMSIZLAR

23 Ocak Erken Genel Seçimi’nde bağımsız aday olmak için başvuran 5 kişi ise ilçelerine göre şunlar:

Evren Özbir (Lefkoşa)

Mutlu Özemre (Lefkoşa)

Adem Yazıcı (Lefkoşa)

İsmail Yıldız (Gazimağusa)

Ali Sanatkar (İskele)