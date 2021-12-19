Geçici olarak ilan edilen adaylara bugün ve yarın itiraz yapılabilecek

Adayları başvuru sırasında göre ilan eden YSK’nın 10 numaralı duyurusuna göre seçimde, 8 partiden 400 aday yanında 5 de bağımsız aday yarışacak.
Geçici olarak ilan edilen adaylara itirazlar bugün ve yarın 08.00-17.00 saatleri arasında İlçe Seçim Kurullarına yapılabilecek.
YSK’nın geçici olarak ilan ettiği adaylar partilere göre şöyle:
CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ
(a) LEFKOŞA İLÇESİ
Tufan Erhürman
Ürün Solyalı
Derviş Deniz
Sıla Usar İncirli
Muhittin Tolga Özsağlam
Doğuş Derya
Devrim Barçın
Filiz Besim
Ahmet Muratoğlu
Ödül Muhtaroğlu
Cenk Paşa
Haffe Işısal
Hasan Ecer
Ayşe Alioğlu
Derviş Bladanlı
Hülya Batunlu
(b) GAZİMAĞUSA İLÇESİ
Asım Akansoy
Seran Aysal
Teberrüken Uluçay
Yasin Yeni
Erkut Şahali
Hamit Caner
Şifa Çolakoğlu
Behcet Öznacar
Ceyhun Ümiter
Gaye Astan Çoban
Derviş Karaca
Cihan Tunçeli
Erkan Tekeli
(c) GİRNE İLÇESİ
Ongun Talat
Fikri Toros
Ceyhun Birinci
Fazilet Özdenefe Kürşat
Salih Sarpten
Pembe Ardıç
Alpay Çelebi
Mahmut Kanber
Özge Tahiroğlu
Niyal Öztürk
Mustafa İlgen
(d) GÜZELYURT İLÇESİ
Armağan Candan
Mehmet Bozer
Aslı Murat
(e) İSKELE İLÇESİ
Fide Kürşat
Biray Hamzaoğulları
Suphi Coşkun
Fikret Civisilli
Yalçın Kömürcügil
(f) LEFKE İLÇESİ
Salahi Şahiner
Tuncay Sarıyer
HALKIN PARTİSİ
(a) LEFKOŞA İLÇESİ
Kudret Özersay
Gülşah Sanver Manavoğlu
Serhat Kotak
Teksen Köroğlu
Kürşat Köseoğlu
Devran Vudalı
Ersin Tünay
Özgül Çırakoğlu
Mustafa Kendir
Ahmet Dağcın
Batuhan Cantay
Leman Nihan Pekgüleryüz
Zühal Tunalı
Volkan Bilal Emirkanı
Ülkü Biranlı
Yıldız Büyükçolpan Yılmaz
(b) GAZİMAĞUSA İLÇESİ
Ayşegül Baybars
Berna Çelik Doğruyol
Arda Kalfaoğlu
Tolga Özçelik
Ethem Akmercan
Raif İlkman
Hüseyin Tabur
Oğuz Akançay
Çiler Demirtay
İlknur Çetinkaya Özdenkçi
Nazmiye Elçin Erbay
Orhan Delikuş
Recep Sayım
(c) GİRNE İLÇESİ
Erek Çağatay
Jale Refik Rogers
Ahmet Tokatlıoğlu
Yusuf Avcıoğlu
Ledün Caymaz
Hasret Balcıoğlu
Aydın Erhuy
Erhan Onuralp
Muhammet Ercan
Bahadır Ünlü
Derya Hoca
(d) GÜZELYURT İLÇESİ
Ramadan Durmazer
Mazlum Kortaş
Salahiddin İskifoğlu
(e) İSKELE İLÇESİ
Ercan Beşerler
Kani Buranay
Emin Onuş
Havva Elkovan
Hanife Demir
(f) LEFKE İLÇESİ
Özdemir Şanlıdağ
Safure Deniz
ULUSAL BİRLİK PARTİSİ
(a) LEFKOŞA İLÇESİ
Faiz Sucuoğlu
Olgun Amcaoğlu
Ahmet Savaşan
Sadık Gardiyanoğlu
Hasan Taçoy
Bertan Zaroğlu
Alişan Şan
Mehmet Çelebioğlu
Savaş Atakan
Zorlu Töre
Özgür Arıkan
Havva Dağsever
Fisun Özsun
Nurcan Yardımcı
Özlem Sefer
Sevil Yönlüer
(b) GAZİMAĞUSA İLÇESİ
Sunat Atun
Dursun Oğuz
Oğuzhan Hasipoğlu
Mehmet Başman
Hakan Dinçyürek
Resmiye Eroğlu CANALTAY
İrem Uygun Soyşen
Hüseyin Çavuş
Meryem Boyacı
Gürsel Uzun
Bora Akkuş
Sultan Vural
Elif Abiç
(c) GİRNE İLÇESİ
Kutlu Evren
Ünal Üstel
İzlem Gürçağ Altuğra
Özdemir Berova
Ferhat Erişir
Türel Özer Öksüzoğlu
Hasan Küçük
Selim Gökbörü
Mehmet Ali Tunçbilek
Zalihe Damdelen
Münevver Çağın
(d) GÜZELYURT İLÇESİ
Ali Pilli
Ziya Öztürkler
Hasan Büyükoğlu
(e) İSKELE İLÇESİ
Nazım Çavuşoğlu
Yasemi Öztürk
Mesut Genç
Emrah Yeşilırmak
Osman Kırşan
(f) LEFKE İLÇESİ
Fırtına Karanfil
Aytaç Çaluda
DEMOKRAT PARTİ
(a) LEFKOŞA İLÇESİ
Ali Tunçtaşlı
Mert Taşkın
Mehmet Çıldır
Hasan Tosunoğlu
Serhan Aktunç
Özlem Dinçoğlu
Sinem Tip
Funda Özsakınç
İnanç Babaliki
Hüseyin Akcan
Fatma Öztürk Çatal
Ali Horoz
Mehmet Ortak
Emel Sayar
Çetin Sadeli
Mete Bayramoğlu
(b) GAZİMAĞUSA İLÇESİ
Fikri Ataoğlu
Mücahit Kaya
Şirin Zaimağaoğlu
Mehmet Hasgüler
Ahmet Demirel
Ömer Gökel
Fikret Deniz
Nuray Uncu
Benek Çağakanlı
Ali Anıl Yüce
Soyhan Bilgeer
Alpaslan Diktaş
Leyla Avğın
(c) GİRNE İLÇESİ
Serhat Akpınar
Hande Kayasal Çelikden
Redif Nurel
Harun Demir
Cemre Seziner
Orsel Neşe
Enver Hoca
Aslı Babayiğit Cansız
Arif Uzunali
Atilla Deva
Nazim Arslan
(d) GÜZELYURT İLÇESİ
Rahme Öğütveren
Erkan Kaya
Eliz Fellahoğlu
(e) İSKELE İLÇESİ
Mine Emiroğlu
Maşallah Cihangir
Hür Alevkayalı
Musa Nurçin
Çağla Eroğlu
(f) LEFKE İLÇESİ
Gürsel Bağlaş
Hüseyin Turaç
TOPLUMCU DEMOKRASİ PARTİSİ(a) LEFKOŞA İLÇESİ
Cemal Gürsel Özyiğit
Halil Hızal
Nalan Ersümer Aktan
Safiye Özaltıner
Filiz Uzun
Mustafa Yenigüç
Çelen Çağansoy
Aytaç Ali Baklacı
Hüseyin Doğa Yalçın
Yeşim İlkan
Mehmet Burhan
Nevzat Özkunt
Aktan Erdoğa
Kamil Yayıcı
Ömer Metbulut
Tuğçe Özmert
(b) GAZİMAĞUSA İLÇESİ
Yeşim Dede
Yasemin Çobanoğlu
İlyas Yağlı
Boysan Boyra
Erkan Sarı
Arzu Demirel
Olgu Tansuğ
Hüseyin Angolemli
Ecevit Aspri
Mustafa Tekman
Celal Nefesoğlu
Yüksel Altuner
Ercan Yüzüak
(c) GİRNE İLÇESİ
Mehmet Evrim Benzetsel
Zeki Çeler
Şirin Telli
Dilara Korkmaz
Sibel Karaca
Hamide Dağkıranlar
Elmas Tokay
Nuri Sılay
Sibar Aybar
Tolga Atamer
Mustafa Abraş
(d) GÜZELYURT İLÇESİ
Faik Arçay
Kamil Gilanlıoğulları
Çayan Volkan
(e) İSKELE İLÇESİ
Elif Özyiğit Cengiz
Mürüde Çelikağ
Mehmet Barut
Tülay Alpler
Metin İsmet Pekri
(f) LEFKE İLÇESİ
Turgut Reis Karabetça
Hasan İzzet Dinçoğlu
BAĞIMSIZLIK YOLU
(a) LEFKOŞA İLÇESİ
Cansu Nafiya Nazlı
Mustafa Erk
Cemre İpçiler
Münür Rahvancıoğlu
Özlem Deligöz
Ahmet Karakaşlı
Nazen Şansal
Gazi Gök
Fatma Sezikli
Tahsin Oygar
Sunalp Asena
Aziz Güven
Behiç Anibal
Mustafa Bülent Çakır
Evren Cem
Mustafa Keleşzade
(b) GAZİMAĞUSA İLÇESİ
Sabahat Aydıç
Yusuf Bülent Yüksel
Sevgül Uzkan
Hüseyin Akçengel
Melisa Koloz
Ahmet Güvenler
Serap Kedi
Hilmi Buruk
Umut Ersoy
Hasan Çağın Tezbaşar
Cenk Tuncay
Arif Bayraktar
Tağmaç Özberk
(c) GİRNE İLÇESİ
Zimzer Sertel
İbrahim Bulut
Ayla Aydoğan Gökay
Yusuf Özgü Sertel
Haydar Dolmacı
Güngör Acar
Enver Timur Gürzap
Halil İbrahim Keleşzade
Gülertan Aşık
Salih Hayaloğlu
Mustafa Batak
(d) GÜZELYURT İLÇESİ
Nil Çukurovalı Özkızan
Neriman Çukurovalı
Meryem Nazlı
(e) İSKELE İLÇESİ
Zekiye Şentürkler
Hakan Tanıttıran
Nermin Sontaş
Memet Kılıç
Bülent Kurt
(f) LEFKE İLÇESİ
Feray Yalçuk
Hüseyin Tezbaşar
YENİDEN DOĞUŞ PARTİSİ
(a) LEFKOŞA İLÇESİ
Enver Öztürk
Talip Atalay
Eda Yenen
Subhi Asiltürk
Kadir Yel
Yılmaz Kaldırım
Erşah Sabit Yılmaz
Özen Topçu
Ali Yenen
Özlem Ayşe Doğandemir
Mustafa Yeşil
Ömer Yayla
Banu Bozlakoğlu
Hüseyin Gürlek
Metin Akar
Zeynep Sinem Keser
(b) GAZİMAĞUSA İLÇESİ
Erhan Arıklı
Durdane Abi Acı
İlter Ömeroğlu
Habibe Çetin
Kenan Akın
Hatice Seçkin
İbrahim Halil Akçabay
Ali Yakar
Mahmut Hayta
Tamer Karakaşlı
Kansu Aksu
Arzu Pürtül
Sema Kelebek
(c) GİRNE İLÇESİ
Ramazan Karal
Reyhan Aydın
Ercan Turhan
Fatma Bahadır
Mehmet Tunçtürk
Şerif Yeşil
Fatma Baysal
Güller Karamalli
Nurşah Çiftçi
Süleyman Çakır
Sami Güneş
(d) GÜZELYURT İLÇESİ
Elmas Süzgen
Hakan Bozkurt
Gökhan Saraç
(e) İSKELE İLÇESİ
Neslihan Vural
Aykut Günel
Arif Özbayrak
Hakkı Kandemir
Sefa Kurukafa
(f) LEFKE İLÇESİ
Nejla Gazi
Lisani Yalçuk
TOPLUMCU KURTULUŞ PARTİSİ – YENİ GÜÇLER
(a) LEFKOŞA İLÇESİ
Mehmet Çakıcı
Ersen Sururi
İlke Özgür Davulcu
Zühal Koreli
Ayşe Buran
Sami Dayıoğlu
İlker Balkır
Ahmet Kablan
Hakkı Demir
Yalçın Ertugan
Naile Acar
Fezile Özataç
Korhan Şakir
Yeşim Uludağ Mertli
Safiye Aydın
Mehmet Eş
(b) GAZİMAĞUSA İLÇESİ
Mustafa Emiroğluları
Asiye Beyaz
Emin Soyal
Hüseyin Hakansoy
Umut Kadı
Zeynep Dönmez
Ayhan Çakıcı Eş
Mahir Demir
Yasin Zateroğulları
Ali Özaltın
Emir Genç
Üzeyir Köstü
Azat Kızıl
(c) GİRNE İLÇESİ
Yurdaer Garip
Sevilay Dolmacı
Seral Çetindal
Salih Ataser
Fatma Köroğlu
Şefik Dereli
Celil Akarpınar
Muhammet Gözay
Hülya Kasap
Hüseyin Özdurak
Gonca Çağlar Şar
(d) GÜZELYURT İLÇESİ
Dilek Ötün Say
Gönül Kargılı
Şifa Ulutaş
(e) İSKELE İLÇESİ
Kemal Yıldız
Hüsnü Arslanyürek
Cennet Güneri
İdris Koç
Fatih Bulut
(f) LEFKE İLÇESİ
Tayfur Demirci
Hurşit Öztemiz
BAĞIMSIZLAR
23 Ocak Erken Genel Seçimi’nde bağımsız aday olmak için başvuran 5 kişi ise ilçelerine göre şunlar:
Evren Özbir (Lefkoşa)
Mutlu Özemre (Lefkoşa)
Adem Yazıcı (Lefkoşa)
İsmail Yıldız (Gazimağusa)
Ali Sanatkar (İskele)