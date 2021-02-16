Geçici öğretmenlerin ödemeleri 19 Şubat'a kadar ödenecek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Genç TV ekranlarında yayınlanan ‘Bugüne Dair’ adlı programa canlı bağlantı ile katıldı.

Geçen hafta Cuma günü bütçedeki bakanlığa ayrılan ödemelerin açıldığını aktaran Amcaoğlu, bir süredir bakanlığın çevrim içi olarak işlemlerine devam ettiğini belirtti.

Dün muhasebecilerin harcamaları düzenlendiğini ve düzenlenen harcamaların Maliye Bakanlığına gönderildiğini ifade eden Amcaoğlu, geçici öğretmenlerin ödemelerinin en geç 19 Şubat Cuma günü yapılacağının da altını çizdi.