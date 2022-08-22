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Geçen hafta ülkede 17 yangın çıktı

22 Ağustos 2022 Pazartesi 12:45
Geçen hafta ülkede 17 yangın çıktı

 1 Ocak – 21 Ağustos tarihleri arasında yangına sebebiyet verdiği tespit edilen 35 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Polis Genel Müdürlüğü geçtiğimiz hafta ülkede 17 yangın çıktığını, toplam zararın yaklaşık 221 bin 350 TL olduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre 15 -21 Ağustos tarihlerini kapsayan süre içinde, KKTC’de 17 yangın çıkarken itfaiye ekipler bu yangınlar yanında 5 de özel olaya (hususi servis olayları) müdahale etti.

Yangınların bölgelere göre dağılımı şöyle:

“Lefkoşa 4, İskele 4, Geçitkale 2, Gazimağusa 2, Girne 2, Güzelyurt 2, Gemikonağı 1”

Çıkan yangınların muhtemel sebepleri, "söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, araçların elektrik aksamlarında meydana gelen kısa devreler, güneş ışınlarının kırık cam parçalarından geçerek yoğunlaşması sonucu kuru otları tutuşturması, trafik kazası sonucu aracın alevlenmesi, elektrik trafosundan çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, temizlik maksadıyla yakılan ateşlerin kontrolden çıkması "olarak bildirildi.

Bunun yanında yanlışlıkla çalıştırılan fanlı sobanın aşırı ısınıp alevlenmesi, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından yakılma, sanayi tipi ocaktan sızan gazın alevlenmesi, mandırada çalışan şahsın sigarasını söndürmeden balyaların üzerine atması ve faal ocak üzerinde unutulan tenceredeki yağın aşırı ısınıp alevlenmesinin de yangına yol açtığı kaydedildi.

-Su kuyusuna düşen kişi, ağaçta ve araçta mahsur kalan kediler, asansörde mahsur kalan şahıs kurtarıldı

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği "hususi servis olayları" ise 6 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen şahsın itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp sağlık görevlilerine teslim edilmesi, ağaçta ve aracın motor bölümünde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, itfaiye personeli tarafından yangın eğitimleri verilmesi ve asansörde mahsur kalan şahısın kurtarılması olarak yer aldı.

-Yangına sebebiyet veren 35 kişiye yasal işlem

Öte yandan açıklamaya göre 1 Ocak – 21 Ağustos tarihleri arasında yangına sebebiyet verdiği tespit edilen 35 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Son Güncelleme: 22.08.2022 14:27
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