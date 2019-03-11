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Geçen hafta 90 trafik kazası meydana geldi

3 kişi öldü 34 kişi yaralandı

Geçen hafta 90 trafik kazası meydana geldi

3 kişi öldü 34 kişi yaralandı

11 Mart 2019 Pazartesi 09:23
Geçen hafta 90 trafik kazası meydana geldi

6631 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KONTROL EDİLDİ; 781’İ HAKKINDA İLERİ İŞLEME GİDİLDİ

KKTC’de geçen hafta 90 trafik kazası meydana geldi bu kazalarda 3 kişi yaşamını yitirirken, 34 kişi de yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya gore, 2’si ölümle, 19’u yaralanmayla ve 69’u hasarla sonuçlanan kazalarda toplam 657.350 TL’lik hasar meydana geldi.

Kazaların 27’si süratli araç kullanmak, 21’i dikkatsiz sürüş yapmak, 19’u kavşakta durmamak, 11’i yakın takip ve 12’si de diğer etkenlerden kaynaklanan kazaların bölgelere dağılımı ise şöyle:

“ Lefkoşa 27, Gazimağusa 25, Girne26, Güzelyurt 6 ve İskele 6”.

781 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ İLE İLGİLİ İLERİ İŞLEME GİDİLDİ

Aynı dönemde polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde 6631 araç sürücüsü kontrol edildi ve 781’i ile ilgili ileri işleme gidildi.

Hakkında işlem yapılan araç sürücülerinin; 124’ü süratli araç kullanmak, 5’i tehlikeli sürüş yapmak, 30’u dikkatsiz sürüş yapmak, 60’ı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 33’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 19’u alkollü araç kullanmak, 74’ü seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 64’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 6’sı trafik ışıklarına uymamak, 25’i muayenesiz araç kullanmak, 42’si sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 5’i "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 2’si “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 2’si tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak ve 290’u diğer trafik suçlarından rapor edildi.
 

Son Güncelleme: 11.03.2019 13:05
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