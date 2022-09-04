banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kalkanlı ve Çamlıköy'de kanunsuz avlanma
Kalkanlı ve Çamlıköy'de kanunsuz avlanma
Ani ölüm
Ani ölüm
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıklandı!
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları...
İzlem hanım sözünü tutacak mı?
İzlem hanım sözünü tutacak mı?
Universalbank'ta TMSF dönemi mi?
Universalbank'ta TMSF dönemi mi?
banner404

Gece yarısından sabahın erken saatlerine kadar üç ayrı trafik kazası, dört yaralı...

04 Eylül 2022 Pazar 10:30
Gece yarısından sabahın erken saatlerine kadar üç ayrı trafik kazası, dört yaralı...

Polis, gece yarısından sabahın erken saatlerine kadar üç ayrı trafik kazası meydana geldiğini, üç araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralanan bir araç sürücüsü hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu olurken, diğer iki araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan kişi de tedavilerinin ardından hastanede müşahede altına alındı.

Polis, Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt bölgelerinde meydana gelen üç farklı trafik kazasında araç sürücülerinin ikisinin alkollü içki tesiri altında olduğunun tespit edildiğini belirtti.

-İlk kaza Bedrettin Demirel caddesinde: Aydınlatma direğine çarptı

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre ilk trafik kazası Lefkoşa’da gece yarası, saat 00.20 sıralarında meydana geldi.

Lefkoşa’da Bedrettin Demirel caddesi üzerinde, Ahmet Uçar (E-22), 138 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NA 894 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Enfes Çiğ Köfte önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş gelişi ayıran orta refüj bordür taşlarına ardından da aydınlatma direğine çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

-Gazimağusa’da park halinde bulunan araca çarpan sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı

Polisten verilen bilgiye göre ikinci kaza ise saat 02.50 sıralarında, Gazimağusa’da meydana geldi.

Cahit Sıtkı Tarancı Sokak üzerinde Barkın Sevinç (E-24), 244 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki SC 721 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada yolun solunda bulunan Puzzle Travel isimli iş yeri önüne geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda park halinde bulunan RM 263 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Ege Hepgirginer (K-32) kaldırılmış oldukları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

-Güzelyurt-Yayla Anayolundaki kazada araç takla attı

Üçüncü trafik kazası da bu sabahın erken saatlerinde, saat 03.30 sıralarında, Güzelyurt-Yayla Anayolu üzerinde meydana geldi.

Anayol üzerinde, Vedia Alaslan (K-23) yönetimindeki HV 041 plakalı salon aracı ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkarak yolun kenarında bulunan bir metre derinliğindeki boş araziye aracının sol yan kısmı ile çarptıktan sonra takla attı. Kaza sonucu yaralan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Polisin üç kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

banner360
Son Güncelleme: 04.09.2022 13:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mağusa'da tır devrildi
Mağusa'da tır devrildi
Trafik kazasına karışan ambulans şoförü tutuklandı
Trafik kazasına karışan ambulans şoförü tutuklandı
Hava durumu..
Hava durumu..
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ani ölüm
Ani ölüm
“Jet Kardeşler“den KHYD'ye 2 Bin Çift Ayakkabı Bağışı...
“Jet Kardeşler“den KHYD'ye 2 Bin Çift Ayakkabı Bağışı...
Belediyelerde Örgütlü 3 Sendika, Gün İçinde Başbakan'dan Randevu Alamazsa, Eylem Süreci Başlatacak
Belediyelerde Örgütlü 3 Sendika, Gün İçinde Başbakan'dan Randevu Alamazsa, Eylem Süreci Başlatacak
Döviz kurları
Döviz kurları
İzlem hanım sözünü tutacak mı?
İzlem hanım sözünü tutacak mı?
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıklandı!
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıklandı!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim