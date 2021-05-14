Gazze Şeridi kuzey kesimi kara, hava ve denizden yoğun şekilde bombalanıyor

İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricust yaptığı açıklamada, Conricust, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'ne girmeye başladığını vurgulayarak, operasyonla ilgili şu aşamada daha fazla detay veremeyeceğini kaydetti.

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee ise askerlerin Gazze Şeridi'ne girip girmediğini teyit edemeyeceğini belirterek, "Sadece Gazze Şeridi’ne havadan ve karadan bir saldırı başlatıldığını söyleyebilirim." dedi. Adraee, daha önce Conricust'un yaptığı açıklamalar ile ilgili "tercüme hatası" olduğunu ileri sürdü.

Gazze'nin kuzey kesiminin doğu ve batı bölgelerinde bulunan farklı hedefler İsrail güçlerince top atışlarının yanı sıra hava ve denizden de eş zamanlı olarak yoğun biçimde bombalandı.

İsrail saldırılarında 10 Mayıs'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a, yaralı sayısı 621'e yükseldi.

Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından "Mescid-i Aksa'ya ve Müslümanlara yönelik alçak saldırıların derhal durdurulması çağrısı yaptı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Filistin Dışişleri Bakanı Malki ve Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ile görüştü. Görüşmede Kudüs ve Filistin'deki son gelişmeler ile uluslararası alanda atılacak adımlar ele alındı.

Öte yandan İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını görüşmek üzere pazar günü bakanlar düzeyinde sanal ortamda olağanüstü toplanacak.