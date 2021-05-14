banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kıbrıs – İsrail - Türkiye üçgeni
Kıbrıs – İsrail - Türkiye...
Bileklikler ne kadar güvenli!
Bileklikler ne kadar güvenli!
Çocuklara okulu haram etmek
Çocuklara okulu haram etmek
Kişilik meselesi önemli
Kişilik meselesi önemli
banner376

Gazze Şeridi kuzey kesimi kara, hava ve denizden yoğun şekilde bombalanıyor

İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricust yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını söyledi.

14 Mayıs 2021 Cuma 08:15
Gazze Şeridi kuzey kesimi kara, hava ve denizden yoğun şekilde bombalanıyor
banner337

İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricust yaptığı açıklamada,  Conricust, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'ne girmeye başladığını vurgulayarak, operasyonla ilgili şu aşamada daha fazla detay veremeyeceğini kaydetti.

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee ise askerlerin Gazze Şeridi'ne girip girmediğini teyit edemeyeceğini belirterek, "Sadece Gazze Şeridi’ne havadan ve karadan bir saldırı başlatıldığını söyleyebilirim." dedi. Adraee, daha önce Conricust'un yaptığı açıklamalar ile ilgili "tercüme hatası" olduğunu ileri sürdü.

Gazze'nin kuzey kesiminin doğu ve batı bölgelerinde bulunan farklı hedefler İsrail güçlerince top atışlarının yanı sıra hava ve denizden de eş zamanlı olarak yoğun biçimde bombalandı.

banner341
İsrail saldırılarında 10 Mayıs'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a, yaralı sayısı 621'e yükseldi.

Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından "Mescid-i Aksa'ya ve Müslümanlara yönelik alçak saldırıların derhal durdurulması çağrısı yaptı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Filistin Dışişleri Bakanı Malki ve Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ile görüştü. Görüşmede Kudüs ve Filistin'deki son gelişmeler ile uluslararası alanda atılacak adımlar ele alındı.

Öte yandan İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını görüşmek üzere pazar günü bakanlar düzeyinde sanal ortamda olağanüstü toplanacak.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Israil Gazze Saldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UKÜ’de yeni nesil eğitim ve öğretmenin değişen rolü tartışıldı
UKÜ’de yeni nesil eğitim ve öğretmenin değişen rolü tartışıldı
Edremit’te uyuşturucu
Edremit’te uyuşturucu
12 kişi yasağa uymadı!
12 kişi yasağa uymadı!
Hava durumu
Hava durumu
Türkiye’de son 24 saatte 11 bin 534 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Türkiye’de son 24 saatte 11 bin 534 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
KKTC'de 30'u yerel 37 yeni vaka
KKTC'de 30'u yerel 37 yeni vaka
Yine trafik kazası
Yine trafik kazası
ARUCAD, ‘Mobilya Tasarımı ve Ahşap Sandalye İmalatı’ konulu webinar gerçekleştirdi
ARUCAD, ‘Mobilya Tasarımı ve Ahşap Sandalye İmalatı’ konulu webinar gerçekleştirdi
Akpınar: "Ramazan bayramının, bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum”
Akpınar: "Ramazan bayramının, bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum”
Baybars: “Halkın Partisi tarafından çalışmaları başlatılıp, ihale aşamasına getirilen proje için adım atılacak olması olumlu gelişme”
Baybars: “Halkın Partisi tarafından çalışmaları başlatılıp, ihale aşamasına getirilen proje için adım atılacak olması olumlu gelişme”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim