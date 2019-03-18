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Gaziveren ve Çamlıköy Şehitleri ve Direnişlerin yıl dönümü yarın anılacak

Gaziveren ve Çamlıköy Şehitleri ve Direnişlerin yıl dönümü yarın anılacak

18 Mart 2019 Pazartesi 09:17
Gaziveren ve Çamlıköy Şehitleri ve Direnişlerin yıl dönümü yarın anılacak

ŞEHİT AİLELERİ VE MALUL GAZİLER DERNEĞİ: “BAĞIMSIZLIK VE EGEMENLİĞİNDEN GERİ ADIM ATMAMAKTA KARARLI OLDUĞUNU GÖSTERMİŞTİR”

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği, Gaziveren ve Çamlıköy Direnişinde, Kıbrıs Türkü’nün egemenliğinden geri adım atmayacağını gösterdiğini kaydetti.

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan, 19 Mart Gaziveren ve Çamlıköy Direşinin 55’nci Yıldönümü ile Gaziveren ve Çamlıköy Şehitlerinin Anma Günü vesilesiyle bildiri yayınladı.

Benan bildiride, 55 Yıl önce Gaziveren ve Çamlıköy’de ortaya konan savunma ile Kıbrıs Türk Toplumunun bu topraklar üzerinde insanlığa layık bir hayat düzeyine erişmek azmini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti.

Benan, “Bağımsızlık ve egemenliğinden geri adım atmamakla kararlı olduğunu göstermiştir” dedi..

Gaziveren ve Çamlıköy Şehitleri ve Direnişi için yarın Gaziveren’de Şehitler Anıtında tören düzenlenecek.Tören saat 09:00’da başlayacak.

 

Son Güncelleme: 18.03.2019 14:09
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