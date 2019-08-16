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Gazimağusa’nın kurtuluşu törenlerle kutlandı

Gazimağusa’nın kurtuluşunun 45’inci yıl dönümü, dün öğleden sonra Gazimağusa’da düzenlenen iki törenle kutlandı.

Gazimağusa’nın kurtuluşu törenlerle kutlandı

Gazimağusa’nın kurtuluşunun 45’inci yıl dönümü, dün öğleden sonra Gazimağusa’da düzenlenen iki törenle kutlandı.

16 Ağustos 2019 Cuma 06:13
Gazimağusa’nın kurtuluşu törenlerle kutlandı

GAZİMAĞUSA BELEDİYE BAŞKANI ARTER:“BAĞIMSIZLIĞI SÜRDÜRMEK, BAŞI DİK İNSANLAR OLARAK HUZUR İÇİNDE YAŞAMAK 45 YIL ÖNCE SERGİLENEN KAHRAMANLIĞI ANLAMAKTAN GEÇER”

Gazimağusa’nın kurtuluşunun 45’inci yıl dönümü, dün öğleden sonra Gazimağusa’da düzenlenen iki törenle kutlandı.

Gazimağusa’nın kurtuluşunun yıl dönümü vesilesiyle önce şehitler için Gazimağusa Zafer Anıtı önünde tören düzenlendi. Törende anıta çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İkinci tören İsmet İnönü Bulvarı’nda yapıldı. Tören, bando eşliğinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi askeri birlikleri teftiş etti. 

Askeri geçidin de yer aldığı törende, Doğu Akdeniz Koleji’nden Özgü Gıral, “15 Ağustos” adlı şiiri okudu.

ARTER: “GAZİMAĞUSA’NIN KURTULUŞU KIBRIS TÜRKÜ’NÜN VAROLUŞ MÜCADELESİNİN SON NOKTASIDIR”

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Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter törende yaptığı konuşmada, Mağusa’nın kurtuluşunu 45 yıl önceki ruh ve heyecanla kutladıklarını belirtti; tören ve anmalarda yapılan konuşmaların 45 yıl önceki duruşu geleceğe taşıma maksadıyla yapılmasının önemini vurguladı.

Kıbrıs Türkü’nün 45 yıl önceki azim ve kararlılığa ihtiyacı olduğunu belirten Arter, “Bağımsızlığı sürdürmek, başı dik insanlar olarak huzur içinde yaşamanın 45 yıl önce sergilenen kahramanlığı anlamaktan geçer” dedi.

“Gazimağusa’nın kurtuluşu Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin son noktasıdır” diyen Arter, 15 Ağustos 1974’ün benzeri az bulunan dönemlerden biri olduğunu, 1974 ve öncesini gelecek nesillere aktarılması gerektiğini kaydetti.

Gazimağusa’da 45 yıl önceki ruhu canlandırmak adına Kıbrıs Türkü’nün tarih ve kültürünü yansıtan yapıları yenileme çalışması başlattıklarını kaydeden Arter, “Şehrimiz KKTC’nin kültür ve sanat merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir” dedi.

AKKUŞ

Dördüncü Alay Komutanlığı’ndan Teğmen Kadir Akkuş, günün önemini anlatan konuşmasında, bugünün öneminin “özgürlük uğruna canlarını ve kanlarını vermiş şehit, gazi ve mücahitleri anmak, tam 44 yıl önce verdikleri var olma mücadelesi esnasında neler hissettiklerini bir nebze de olsa anlamak ve unutmamak” oluğunu belirtti.

Akkuş, “Kıbrıslı Türklerin zaman içinde eğer kendimizi içte ve dışta bir bütün olarak savunma gücüne sahip değilsek Rumlar bizimle barış için ne anlaşma yapmaya yanaşacak ne de bu topraklarda yaşam hakkı tanıyacaktı” diye konuştu.

Kıbrıslı Türklerin bu topraklarda misafir olmadığını, 448 yıldır bu toprakların gerçek sahipleri olduğunu belirten Akkuş, “Her türlü imkânsızlığa rağmen 1094 kişilik mücahit ve mücahideden oluşan kuvvetlerimiz, 5 bin 119 kişilik Rum kuvvetlerini öyle bir mücadele örneği göstererek durdurdu ki bu mücadelenin kahramanların isimlerini tarih yazacak” dedi.

Tören askeri geçitle son buldu.

Son Güncelleme: 16.08.2019 09:23
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