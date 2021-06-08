Gazimağusa’nın Kanalizasyon Tamirat Projesi AB’nin çalışmalara start vermesini bekliyor

Geçmişte AB finansmanıyla yapılan ancak sistemdeki sorunlar nedeniyle AB tarafından tadilat projesi hazırlanan Kanalizasyon altyapısının tamirat projesi AB’nin çalışmalara start vermesini bekliyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, AB finansmanıyla yapılacak olan Gazimağusa’nın Kanalizasyon Tamirat Projesi’nin İnşaat Mühendisleri Odası’nda vizelendiğini, çıkılan ihaleyle de müteahhit firmanın belirlendiğini söyledi. Projenin uygulanması için AB’nin çalışmalara start vererek ön çalışma yapması ve müteahhit firmaya talimat vermesi gerektiğini ifade eden Başkan Arter, Mağusa halkının daha fazla beklemeden kanalizasyondaki sıkıntıların giderilmesi gerektiğini kaydetti. Başkan İsmail Arter, gecikmenin belediyenin diğer üst yapı projelerinin gecikmesine de neden olduğunu belirtti.

Çeltikçioğlu İnşaat Direktörü Murat Dağ ise, müteahhit firma olarak hazır olduklarını ve AB’nin çalışmalara start vermesini beklediklerini ifade etti.