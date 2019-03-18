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Gazimağusa’daki Çanakkale Şehitliği’nde tören düzenlendi

Gazimağusa’daki Çanakkale Şehitliği’nde tören düzenlendi

18 Mart 2019 Pazartesi 11:33
Gazimağusa’daki Çanakkale Şehitliği’nde tören düzenlendi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü dolayısıyla Gazimağusa’daki Çanakkale Şehitliği’nde tören düzenlendi.

Törene, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre. Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay, Kaymakam Kemal Serpal, Merkez Komutanı Albay Serdar Ünal, 4. Piyade Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Ali Koruk, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile diğer askeri ve sivil yetkililer katıldı.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta konulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı.

İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam eden törende, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Hava Savunma Yüzbaşı Uğur Kaya ile Doğu Akdeniz Doğa Koleji Öğretmeni Damla Solyalı konuştu.

Doğu Akdeniz Doğa Koleji öğrencisi Nehir Önderoğlu’nun okuduğu şiirin ardından tören Din İşleri Başkan Yardımcısı Mustafa Küçük tarafından dua okunması ve şehitliği ziyaretle sona erdi.

KAYA

Hava Savunma Yüzbaşı Uğur Kaya törendeki konuşmasında, 18 Mart tarihinin Çanakkale’nin denizden geçilemeyeceğinin tüm dünyaya gösterildiği gün olduğunu belirtti.

Kaya, Türk milletinin vatanı için zorluklara göğüs gerebileceğinin en güzel örneklerinden birinin Çanakkale Zaferi olduğunu kaydetti.

Uğur Kaya, ülkenin bölünmezliğine göz diken düşmanlar, terör örgütleri ve tüm tehditlerin, Türk milleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bertaraf edileceğini ifade etti

SOLYALI

Doğu Akdeniz Doğa Koleji öğretmeni Damla Solyalı da Çanakkale’de gösterilen kahramanlıkla dünya tarihinin zirve noktalarından birine “Çanakkale Geçilmez “ yazdırıldığını kaydetti.

Solyalı, 18 Mart’larda Türk ulusunun Çanakkale şehitlerini yad ederken Çanakkale ruhunu yaşadığını belirtti.

Damla Solyalı, “Her 18 Mart geldiğinde, başımız minnetle eğilirken, övünçle doluyor göğsümüz” dedi.

Son Güncelleme: 18.03.2019 14:35
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