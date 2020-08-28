Gazimağusa’da yolun karşına geçmeye çalışan yayaya araç çarptı

Gazimağusa’da karşıya geçmeye çalışan yayaya araç çarptı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, bugün saat 13.40 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde, Mert Akil Adalıer (E-25), yönetimindeki SH 550 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Gazimağusa girişine yaklaştığı sırada o esnada, gidişine göre yolun sağından soluna doğru yaya olarak geçemeye çalışan Melik Dinler (E-43)'e çarptığı kaydedildi.

Açıklamada, kaza sonucu yaralanan yaya Melik Dinler’in kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürdüğü, araç sürücüsü Mert Akil Adalıer tutuklandığı soruşturmanın da devam ettiği belirtildi.

