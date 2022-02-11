Gazimağusa’da uyuşturucudan bir tutuklu

Aramada ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve hassas teraziye emare olarak el konulurken, tutuklanan C.O.S. hakkındaki soruşturma sürüyor.
11 Şubat 2022 Cuma 15:30
Son Güncelleme: 11.02.2022 16:22
Gazimağusa’da evinde yaklaşık 33 gram ağırlığında kokain ve 1.5 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve toplam 99 adet MDMA türü uyuşturucu içerdiğine inanılan hap ile hassas terazi bulunan bir kişi tutuklandı.
Aramada ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve hassas teraziye emare olarak el konulurken, tutuklanan C.O.S. hakkındaki soruşturma sürüyor.