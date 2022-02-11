Gazimağusa’da uyuşturucudan bir tutuklu

Gazimağusa’da evinde yaklaşık 33 gram ağırlığında kokain ve 1.5 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve toplam 99 adet MDMA türü uyuşturucu içerdiğine inanılan hap ile hassas terazi bulunan bir kişi tutuklandı.