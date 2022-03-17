Gazimağusa’da uyuşturucu: 1 tutuklu

Gazimağusa’da dün ikametgahında uyuşturucu bulunan M.Ö. (E-38) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından M.Ö’nün evinde dün yapılan aramada yaklaşık 10 miligram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir sarma sigara ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare alındığı kaydedildi.

Açıklamada, bahse konu şahısın tutuklandığı soruşturmanın da devam ettiği belirtildi.

GAZİMAĞUSA’DA 18 YAŞINDAN KÜÇÜK BİR ŞAHSA TÜTÜN SATAN KİŞİYE YASAL İŞLEM

Gazimağusa’da 12 Mart’ta, Baykal bölgesinde faaliyet gösteren bir marketin, 18 yaşından küçük bir şahsa tütün ürünü sattığının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, bahse konu market işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldığı ve soruşturmanın devam ettiği berirtildi.