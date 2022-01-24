Gazimağusa’da tüm sandıklar açıldı

13 milletvekilinin seçileceği Gazimağusa ilçesindeki 196 sandığın tümü açıldı. Mühürle kullanılan oylara göre Gazimağusa’da UBP 6, CTP 4, DP, YDP ve HP de 1’er milletvekili çıkaracak. Ancak kesin rakamlar, karma oyların ve tercihlerin de sayılmasıyla hesaplanacak.

29 bin 969 seçmenin oy kullandığı Gazimağusa’da seçime katılım oranı yüzde yüzde 58.59 oldu. Geçerli oyların sayısı 1 milyuon 244 bin 909 olarak açıklandı.

Gazimağusa’da kullanılan geçerli mühür oylarının partilere göre dağılımı şöyle:

Ulusal Birlik Partisi (UBP): % 39.52

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP): %31.98

Demokrat Parti (DP): % 7.50

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP): %1.54

Bağımsızlık Yolu (BY): % 1.94

Yeniden Doğuş Partisi (YDP): % 6.43

Halkın Partisi (HP): % 6.67

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP): % 4.39

İsmail Yıldız (bağımsız) 0.02