Gazimağusa’da trafik kazası: 5 yaralı

Gazimağusa’da, bugün sabah saatlerinde eski Gazimağusa-Lefkosa anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüleri ve araçlardaki yolcular kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından RM 367 plakalı araç sürücüsü Özüm Güzer’in bel kemiğinde kırık, RE 968 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Paul O. Odigie’nın her iki ayağında kırık teşhisi nedeniyle müşahede altına alındı. Abale N. Lebele ve Martina M. Mupfeki’nin ise tedavileri halen sürüyor. RE 968 plakalı araç sürücüsü Jonathan Ularam yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Soruşturma devam ediyor.