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Gazimağusa’da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Gazimağusa’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı, alkollü olduğu tespit edilen araç sürücüsü tutuklandı.

29 Ekim 2022 Cumartesi 17:26
Gazimağusa’da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Polis Basın Bültenine göre, bugün saat 00.05 sıralarında Gazimağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde 103 mlg alkol tesiri altında seyreden Olgu Umuroğlu (E-39), yönetimindeki KP 682 plakalı salon araçla Unimar market önlerinde karşıdan gelen Qazi Nazrul İslam (E-26) yönetimindeki UC 480 plakalı motosiklete çarptı.

Kaza sonrası, UC 480 plakalı motosiklet sürücüsü Qazi Nazrul İslam ve motosiklette yolcu olarak bulunan Md Khaled Hasan Milu (E-26) Gazimağusa Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Qazi Nazrul İslam, acil servisinde gördüğü ilk yardıma müteakip sağ ayağında kırık teşhisiyle cerrahi serviste, Md Khaled Hasan Milu ise kontrol maksatlı acil serviste tedavi altına alındı.

KP 682 plakalı araç sürücüsü Olgu Umuroğlu ise tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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