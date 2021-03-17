Gazimağusa’da Şht. İbrahim Hasan Caddesi ve Ulus Sokak yeniden asfaltlandı

Gazimağusa’da Şehit İbrahim Hasan Caddesi ve Ulus Sokağı’nın asfalt dökümü tamamlandı.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Ayluga Yolu olarak bilinen Şehit İbrahim Hasan Caddesi, Ulus Sokak ve ara yollarla birlikte yaklaşık 2 kilometrelik asfaltlama yapıldı.

Asfaltlama öncesi Çanakkale göletine giden 1.5 kilometrelik ana drenaj hattını çalışır hale getirmek için Atatürk Kültür Merkezi önünde hattın eksik olan kısmına borular döşendi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuyla ilgili açıklamasında, Karakol, Dumlupınar ve Sakarya bölgelerinde kötü durumda olan Barış Sokak, Şair Nedim Sokak, Hasan Bilgen Sokak ve Kuğulu Sokak’ta da asfaltlama yapılacağını söyledi.

Arter, Salih Köroğlu Construction Ltd tarafından yapılan çalışmaların bedelinin 3 milyon 342 bin TL tutarında olduğunu söyledi.