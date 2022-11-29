Gazimağusa’da korkutan yangın

(29.11.2022.....MHA.....) Gazimağusa Akgöl sokak Altın koza flamingo apartmanında çıkan yangın korkuttu. Birisi çocuk 2 kişi dumandan hafif etkilendi ve ambulansta tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

Apartmanın 4. Katında çıkan yangına önce apartman sakinleri ardından da olay yerine gelen 2 itfaiye aracı müdahale etti. Sadece dolap içerisindeki kabloların tutuşması ile başlayan yangına acil müdahale edildiği için yangın evlere sıçramadan söndürüldü. Koridorun duman altı kalmasından dolayı, Birisi çocuk 2 kişi dumandan hafif etkilendi. Dumandan etkilenenler ambulansta tedavi gördükten sonra taburcu edildi. (MHA)