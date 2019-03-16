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Gazimağusa’da huzur operasyonu gerçekleştirildi

Gazimağusa’da huzur operasyonu gerçekleştirildi

16 Mart 2019 Cumartesi 14:11
Gazimağusa’da huzur operasyonu gerçekleştirildi

GAZİMAĞUSA’DA HUZUR OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

15-16.03.2019 tarihleri ve 21:00-01:00 saatleri arasında, Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimlerde bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, gece kulüpleri, bahis evleri ve alkollü içki satışı yapılan iş yerler kontrol edilmiş, halkın yoğun olarak bulunduğu bölgeler ise devriye edilmiştir. Denetimler sırasında KKTC’de izinsiz ikamet eden bir kişi tespit edilerek aleyhinde yasal işleme gidilirken, kumarhanelerde yapılan denetimlerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 10 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 750 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 197 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılmış, muhtelif suçlardan dolayı 3 araç ise trafikten men edildi.  (MHA)

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