Gazimağusa’da Gemlik zeytini hasadı 3 Eylül’de, yerli zeytin hasadı 17 Eylül’de başlayacak

Gazimağusa Kaymakamlığı, Gazimağusa ilçesi Gemlik ve yerli zeytin hasadına başlama tarihlerini duyurdu.
12 Ağustos 2021 Perşembe 15:00
Gazimağusa Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazimağusa ilçesinde 2021 yılı "Gemlik zeytini” hasadına başlama tarihinin 3 Eylül, “yerli zeytin” hasadına başlama tarihinin ise 17 Eylül olduğu bildirildi.
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