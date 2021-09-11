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Gazimağusa’da engelli bireylere yönelik etkinlik düzenlendi

Gazimağusa Belediyesi'nin katkıları ve engelli bireylerin iş birliğiyle Derinya Sınır Kapısı'nın batısında yer alan bölgede açık hava etkinliği düzenlendi.

11 Eylül 2021 Cumartesi 13:45
Gazimağusa’da engelli bireylere yönelik etkinlik düzenlendi

Etkinliğe engelli bireylerin yanı sıra Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit de katıldı.

Kokteyl tarzında düzenlenen etkinlikte, müzik dinletisi de sunuldu.

İlk kez etkinlik düzenlenen bölge, "Dünya Toplumları Engelsiz Açık Hava Etkinlik Alanı" olarak belirlendi. Bölgede, açık hava konserleri, tiyatro ve benzeri faaliyetlerin yapılması amaçlanıyor.

"AÇIK HAVA ALANLARINA İHTİYAÇ VAR"

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Engelli Sivil Toplum Örgütleri Organizatörü Ahmet Akdeniz etkinlikte yaptığı konuşmada, pa0ndemi nedeniyle kapalı alanlarda aktivite gerçekleştiremediklerini belirterek, engelli bireylerin sosyalleşmesi için açık hava alanlarına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Bu gibi alanların engelli bireylerin sosyalleşmesi, gelişmesi, hayata daha motive bakması açısından önem art ettiğini dile getiren Akdeniz, adadaki engelli bireyleri böyle bir etkinlikte buluşturmayı hedeflediklerini aktardı.

İlerleyen zamanlarda daha farklı engelli gruplarıyla bu noktada çeşitli etkinlikler düzenlemeyi istediklerini ifade eden Akdeniz, adada çok donanımlı, nitelikli engelli bireylerin olduğunun altını çizerek, bu bireylere fırsat eşitliği yaratılmasının önemini belirtti.

Devletin de olanakları sunma açısından her zaman yanlarında olduğuna vurgu yapan Ahmet Akdeniz, bugünkü etkinlik için imkanlarını seferber eden Gazimağusa Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı'na teşekkür etti.

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Son Güncelleme: 11.09.2021 13:52
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