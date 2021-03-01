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Gazimağusa’da bisiklet istasyonu kurulması için Velespeed ile sözleşme imzalandı

Gazimağusa Belediyesi kent genelinde 7 noktada Bisiklet Paylaşım Sistemi olan Velespeed istasyonunun kurulması için Yapım İnşaat Şirketi ile bugün bir sözleşme imzaladı. Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile Yapım İnşaat Şirketi Direktörü Ceren Ahmet Köse sözleşmeye imza koydu.

01 Mart 2021 Pazartesi 15:40
Gazimağusa’da bisiklet istasyonu kurulması için Velespeed ile sözleşme imzalandı
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Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, imza töreninde yaptığı konuşmada, göreve geldiği günden beridir bisiklet yollarının hem yeni yapılan yollarda oluşturtulması hem de geliştirilmesinin üzerinde çalıştıkları bir proje olduğunu , bisiklet sürmenin ulaşım konusunda olduğu gibi hem çevre hem insan sağlık üzerinde olumlu etkilerinin de bilindiğini, Akdeniz ülkelerinde turistik bölgelerde yaygın bir şekilde kullanılmasının da kendilerini motive ettiğini söyledi. Başkan İsmail Arter, ihaleye çıktıktan sonra Yapım İnşaat Şirketi ile sözleşme imzalama noktasına geldiklerini, Gazimağusa’da 7 noktada bisiklet kurulum istasyonu kurulacağını halkımızın bu istasyondan bisiklet kiralayıp bir sonraki istasyonda bırakabileceğini ifade etti. Gazimağusa Belediyesi için kentte böyle bir sistemin oluşturulmasının önemli olduğunu, bunun daha da aratılmasını hedeflediklerini ifade ederek, ilk etapta İsmet İnönü Bulvarı’nda Anıt Çemberi ile Hastahane arasındaki güzergaha 5 noktaya, diğer istasyonun Suriçinde Canbulat Kapısı noktasında olacağının bilgisini verdi. 7. istasyonu Derinya Sınır Kapısı’nın olduğu noktada kurmak istediklerini ancak şu anda kapının kapalı olmasından dolayı bunun gecikeceğini ifade etti. Başkan İsmail Arter, Belediyenin kiralamadan alınacak ücretten belli bir yüzde üzerinden gelir elde edeceğini, ancak önemli olanın sistemin diğer faydaları olduğunu ifade etti.

Yapım İnşaat Şirketi Direktörü Ceren Ahmet Köse ise, Velespeed olarak Lefkoşa’da başladıkları serüvenlerine Gazimağus’yı da kattıklarını,  Gazimağusa’ya güzel bir ulaşım ağı kurmak istediklerini ifade ederek, 1. aşamasını yapacakları projenin ilerleyen aşamalarda 15 istasyona çıkabileceğini söyledi. Köse, amaçlarının sadece öğrencilerin kullanacağı bir sistem kurmak olmadığını, tüm Gazimağusa halkının kullanacağı bir sistem olduğunu, bisikletlerin özellikle pandemi döneminde güzel bir ulaşım alternatifi olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Gazimağusada Bisiklet IstasyonuVelespeed
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