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Gazimağusa’da, bir araç kundaklandı

 Gazimağusa’da bu sabaha yakın, bir araç kundaklandı.

Gazimağusa’da, bir araç kundaklandı

 Gazimağusa’da bu sabaha yakın, bir araç kundaklandı.

26 Eylül 2019 Perşembe 10:43
Gazimağusa’da, bir araç kundaklandı


Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Acun Sokak’ta Karakaşlı Apartman A-2’nin alt kısmında park halinde bulunan MH 111 plakalı Mercedes marka araç, meçhul şahıs veya şahıslar tarafından üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Kasti hasara uğratılan aracın yanı sıra apartmanın zemin kat tavanıyla elektrik panosu yandı, duvarları islenerek zarar gördü. Ayrıca apartmanın altında park halindeki NV 330 plakalı salon araç da ısıdan kısmen zarar gördü. 

GİRNE’DE FUHUŞA TEŞVİKTE İKİ TUTUKLU

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Girne’de iki kadının fuhuş yapmasına aracılık eden ve bundan kazanç sağlayan F.Y.(E-31) ve Y.C.C.(E-20) dün tutuklandı.

KALECİK’TE KABLO HIRSIZLIĞI
Kalecik'te bir iş yerine ait ahşap elektrik direği, E.Ç.(E-28) tarafından 18 Eylül’de kesilerek hasara uğratıldı. Direkte takılı bulunan 960 metre uzunluğundaki bakır kablo çalındı. Söz konusu kablonun çalıntı olduğunu bildiği halde 830 TL karşılığında satın alan ve yetkili makamdan izinsiz eski madeni eşya ticareti yaptığı tespit edilen M.S. (E-61) tutuklandı.

Son Güncelleme: 26.09.2019 13:12
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