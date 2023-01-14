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Gazimağusa’da aşırı yağışlar nedeniyle İlçe Emniyet Kurulu acil olarak toplandı

14 Ocak 2023 Cumartesi 14:00
Gazimağusa’da aşırı yağışlar nedeniyle İlçe Emniyet Kurulu acil olarak toplandı

Yağışlardan olumsuz etkilenen vatandaşlar, 185 numaralı telefon hattından Gazimağusa Belediyesi’ne ulaşabilecek

Gazimağusa’da aşırı yağışlar nedeniyle oluşan sorunların çözümü için İlçe Emniyet Kurulu, Gazimağusa Kaymakam Vekili Ertuğrul Toroslu başkanlığında acil olarak toplandı.

Toplantıda alınan karara göre, yağışlardan olumsuz etkilenen vatandaşlar, şikayetlerini 185 numaralı telefon hattından Gazimağusa Belediyesi’ne aktarabilecek. Organize şekilde hareket edilebilmesi amacıyla şikayetler, kriz masası tarafından polis, itfaiye ve Sivil Savunma ekiplerine bildirilecek.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkili olan yağışlı hava Gazimağusa’yı olumsuz etkiledi. Bölgede özellikle kanalizasyon kazı çalışmaları nedeniyle birçok bölgede yollar çöktü, aşırı yağışlardan kaynaklı biriken sular yolların kapanmasına neden oldu.

İlçe Emniyet Kurulu, Gazimağusa Kaymakam Vekili Ertuğrul Toroslu’nun çağrısı üzerine acil olarak toplandı.

Toplantıya Gazimağusa Kaymakam Vekili Ertuğrul Toroslu, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Sivil Savunma Gazimağusa Bölge Müdürü Atilla Samur, Gazimağusa İtfaiye Amiri Hasan Tuğaç, 4’üncü Piyade Alayı Komutanı Ömer Bulut, Gazimağusa Belediyesi Asbaşkanı Hüseyin Manik katıldı.

Toplantıda yağışlardan olumsuz etkilenen vatandaşların şikayetlerini 185 numaralı telefon hattından Gazimağusa Belediyesi’ne bildirmeleri yönünde karar üretildi. İletilen ihbarlar oluşturulan kriz masası tarafından polis, itfaiye ve Sivil Savunma ekiplerine ulaştırılıyor.

Toplantı öncesinde, dün geceden beri devam eden yağışlı hava nedeniyle Gazimağusa Belediyesi, Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ın başkanlığında gerekli müdahalelerin organize şekilde yapılabilmesi için kriz masası oluşturdu. Belediyeye bağlı tüm ekipler, kent genelinde vatandaşın huzur ve refahı için dün geceden beri çalışmalarını organize şekilde yürütüyor.

-Toroslu

Gazimağusa Kaymakam Vekili Ertuğrul Toroslu toplantıda yaptığı konuşmada, yağışlar nedeniyle oluşan olumsuzlukların giderilmesi için polis, itfaiye, Sivil Savunma ve belediye ekiplerinin eş güdüm halinde çalışmasının önemli olduğunu belirtti.

Dün geceden beri görevde olan tüm ekiplere teşekkür eden Toroslu, yaşanan sorunların organize bir şekilde en kısa sürede çözüme kavuşması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

-Uluçay

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da, İlçe Emniyet Kurulu’nun toplanması için çağrı yapan Gazimağusa Kaymakam Vekili Ertuğrul Toroslu'ya ve yaşanan sorunların giderilmesi için gece saatlerinden beri çalışmalarını sürdüren polis, itfaiye, Sivil Savunma ve belediye ekiplerine teşekkürlerini sundu.

Uluçay, mağduriyet yaşayan kent halkı için polis, itfaiye ve Sivil Savunma’nın mevcut ihbar hatlarının yanında Gazimağusa Belediyesi’ne ait 185 ihbar hattının şikayetler için faaliyette olduğunu belirtti. Uluçay, yaşanan krizin tek elden yürütülebilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Yağışın devam etmesi halinde gece şartlarının daha ağır olabileceğine işaret eden Süleyman Uluçay, gerekli olması halinde İlçe Emniyet Kurulu'nun öğleden sonra yeniden toplanabileceğini kaydetti.

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