Gazimağusa’da araçtan hırsızlık

Gazimağusa’da Mesudiye Sokak üzerinde evin garajı içinde park halinde bulunan Mustafa Yavuz’un kullanımında bulunan araçtan 24 Şubat-15 Mart tarihleri arasında güneş gözlüğü, 10 TL ve tespih çalındığı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu cürümü benzer suçlardan poliste tutuklu olarak bulunan H.Y.’nin (E-25) işlediğinin tespit edildiği kaydedildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.