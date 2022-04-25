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Gazimağusa’da ani ölüm

25 Nisan 2022 Pazartesi 14:15
Gazimağusa’da ani ölüm

Gazimağusa’da sakin Zalihe Mısırlı (K-56), dün aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısırlı’nın kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Açıklamada, Mısırlı’nın ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı, soruşturmanın da devam ettiği kaydedildi. 

ŞAGO’NUN BURNUNU KIRAN M.Y TUTUKLANDI

Gönyeli’de, önceki gün M.Y.(E-25) aralarında yaşanan tartışma sonucu, Hasan Şago’nun yüzüne yumruk atarak kemiğinin kırılmasına sebep olduğu belirtildi.
 
Açıklamada, M.Y.’nin tespit edilerek tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

MEVLEVİ’DE YANGIN…

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Mevlevi’de, dün kuru otları yakmaya çalışan C.Z.(E-67), ateşin kontrolden çıkması sonucunda 2.5 dönümlük alan içerisindeki kuru otların yanmasına sebep oldu.  

C.Z’nin yetkili makamdan izni olmadığı halde, gerekli tedbirleri almadan bahçesinin yanında bulunan kuru otları temizlemek maksadıyla yaktığı sırada, ateşin kontrolünden çıkması sonucu 2.5 dönümlük alan içerisindeki kuru otların yandığı ve yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü kaydedildi. 

Açıklamada, C.Z. aleyhinde yasal işlem başlatıldı, soruşturma devam ediyor. 

YATAK ODASI İÇERİSİNDE YANGIN ÇIKTI

Öte yandan, Girne’de Nermin Tokay’ın kalmakta olduğu ikametgahın yatak odası içerisinde,  henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın meydan geldi.

Açıklamada, yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü ve çıkan yangın sonucu oda içerisinde bulunan eşyaların yanarak zarar gördüğü belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma davam ediyor. 

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Son Güncelleme: 25.04.2022 15:30
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