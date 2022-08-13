banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tehlikeli virajdayız…
Tehlikeli virajdayız…
Kayıp aranıyor!
Kayıp aranıyor!
Borcunu ödemedi diye silahla tehdit etti!
Borcunu ödemedi diye silahla tehdit...
Tatar: “Tarihi unutmadan geleceği kurgulamak, yeni nesillere karşı en büyük sorumluluğumuzdur“
Tatar: “Tarihi unutmadan geleceği kurgulamak,...
Öğretmenlik sınavları bugün yapılıyor
Öğretmenlik sınavları bugün yapılıyor
banner405

Gazimağusa’da alkollü sürücü kazaya neden oldu

Gazimağusa’da alkollü sürücü, dikkatsizlik sonucu karşı şeride geçerek, kazaya neden oldu

13 Ağustos 2022 Cumartesi 19:20
Gazimağusa’da alkollü sürücü kazaya neden oldu

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, saat 14.50’de meydana gelen kazada, Mustafa Kemal Bulvan üzerinde Hasan Kasaboğlu, (E-74), 225 mlgr alkollü içki altında bulunduğu sırada yönetimindeki EM 519 plakalı salon araç ile Anıt çemberi istikametinden trafik ışıkları istikametine doğru süratli bir şekilde seyrettiği sırada yolun sağına geçerek, karşı istikametten gelmekte olan Arzu Volkan (K-43) kullanımındaki JE 644 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavilerinin ardından  Acil serviste müşahede altına alındılar. Soruşturma devam ediyor.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanı Altuğra, 112 Komuta Kontrol Merkezini ziyaret etti
Sağlık Bakanı Altuğra, 112 Komuta Kontrol Merkezini ziyaret etti
Lapta'da kaza: Takla atarak durabildi
Lapta'da kaza: Takla atarak durabildi
Tehlikeli virajdayız…
Tehlikeli virajdayız…
Akpınar: “Akdeniz hava trafiğimizle Anavatanla daha güçlü bağlar oluşturalım”
Akpınar: “Akdeniz hava trafiğimizle Anavatanla daha güçlü bağlar oluşturalım”
Tatar: “Tarihi unutmadan geleceği kurgulamak, yeni nesillere karşı en büyük sorumluluğumuzdur“
Tatar: “Tarihi unutmadan geleceği kurgulamak, yeni nesillere karşı en büyük sorumluluğumuzdur“
Öğretmenlik sınavları bugün yapılıyor
Öğretmenlik sınavları bugün yapılıyor
BES Ve Dev-İş Belediyelerin Birleştirilmesi İle İlgili Tasarının Mevcut Şekilde Geçmemesi İçin Mücadelelerini Sürdüreceklerini Açıkladı
BES Ve Dev-İş Belediyelerin Birleştirilmesi İle İlgili Tasarının Mevcut Şekilde Geçmemesi İçin Mücadelelerini Sürdüreceklerini Açıkladı
Altuğra: “2.5 Yıl Önce Çıkan Yangından Dolayı Yanan Kvc-genel Yoğun Bakım Ünitesi Tadilat İhalesi Süreci Başlamıştır“
Altuğra: “2.5 Yıl Önce Çıkan Yangından Dolayı Yanan Kvc-genel Yoğun Bakım Ünitesi Tadilat İhalesi Süreci Başlamıştır“
Ani ölüm vakasının otopsi sonucu açıklandı
Ani ölüm vakasının otopsi sonucu açıklandı
2 yerli ürünün hasadı durduruldu
2 yerli ürünün hasadı durduruldu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim