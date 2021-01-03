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Gazimağusa’da 66 yaşındaki bir kişi uyuşturucudan tutuklandı

03 Ocak 2021 Pazar 09:43
Gazimağusa’da 66 yaşındaki bir kişi uyuşturucudan tutuklandı
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GAZİMAĞUSA’DA 66 YAŞINDAKİ BİR KİŞİ UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDI

Gazimağusa’da evinde uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve hassas teraziler bulunan 66 yaşındaki H.Ö. Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince tutuklandı.

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Polis bültenindeki bilgiye göre dün 19.00 sıralarında H.Ö.’nün evinde arama yapan polis ekibi yaklaşık 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 hassas terazi bularak emare aldı.

Tutuklanan zanlı hakkındaki soruşturma sürüyor.

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