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Gazimağusa Ve Girne’de Yarın Elektrik Kesintisi

Lefkoşa, 5 Şubat 19 : Gazimağusa ve Girne’ye bağlı bazı bölgelerde yarın sabah saatlerinde elektrik kesintisi olacak.

Gazimağusa Ve Girne’de Yarın Elektrik Kesintisi

Lefkoşa, 5 Şubat 19 : Gazimağusa ve Girne’ye bağlı bazı bölgelerde yarın sabah saatlerinde elektrik kesintisi olacak.

05 Şubat 2019 Salı 14:53
Gazimağusa Ve Girne’de Yarın Elektrik Kesintisi

Lefkoşa, 5 Şubat 19 : Gazimağusa ve Girne’ye bağlı bazı bölgelerde yarın sabah saatlerinde elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, Gazimağusa’da orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın sabah 9.30 ile yaklaşık 11.00 saatleri arasında Yeni Boğaziçi köyü, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, Eski Tuzla köyü bölgesi ve Tuzla girişi karting bölgesinin elektrik enerjisi kesik olacak.

Girne’de ise orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım nedeniyle yarın 9.00-13.30 saatleri arasında Lapta’nın dağ kesimi, Lapta Telefon Santrali\'nin Dağ Yönü, Lapta Sağlık Ocağı, Başpınar, Lapita Hotel, Lapta\'nın batısı, Sempati Tatil Köyü, Lapta Mezarlığı, Santa Fe Siteleri, Simena Hotel ve su pompaları bölgelerine elektrik verilemeyecek.

Açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasını istendi.

(EMR/FEZ)
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