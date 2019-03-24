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Gazimağusa’nın Sembolü Karga Heykeli’nin Açılışı Yapıldı

Lefkoşa, 24 Mart 19 : Gazimağusa Belediyesi, kentin sembolü olan Karga Heykeli’nin açılışını düzenlediği törenle gerçekleştirdi.

Gazimağusa’nın Sembolü Karga Heykeli’nin Açılışı Yapıldı

Lefkoşa, 24 Mart 19 : Gazimağusa Belediyesi, kentin sembolü olan Karga Heykeli’nin açılışını düzenlediği törenle gerçekleştirdi.

24 Mart 2019 Pazar 08:47
Gazimağusa’nın Sembolü Karga Heykeli’nin Açılışı Yapıldı

Lefkoşa, 24 Mart 19 : Gazimağusa Belediyesi, kentin sembolü olan Karga Heykeli’nin açılışını düzenlediği törenle gerçekleştirdi.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Azeri Sanatçı Vahid Novruzov tarafından bronz döküm olarak yapılan Karga Heykeli’nin açılışı, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, bölge milletvekilleri, Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal, 3. Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali’nin sanatçıları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve halkın katılımıyla yapıldı.

Gazimağusa Belediyesi tarafından kentin merkezi bir noktası olan Zafer Anıtı bölgesine dikilen Gazimağusa’nın sembolü Karga Heykeli, 1.5 metre yükseklik ve 3.5 metre uzunluğa sahip.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, Karga Heykeli için uzun süredir çalıştıklarını ifade ederek, hem belediyede çalışanlara hem dışarıdan destek veren tüm emeği geçenlere teşekkür etti. Şehirlerde meydanların düzenlenmesi, şehirlerle özdeşleşen simgelerin yapılmasının gereklilik olduğunu ifade eden Başkan Arter, “Gazimuğusa olması gereken yere bu yolda yürüyerek ulaşacaktır. Epeyi yol kat ettik ama daha yapacak birçok işimiz var. Projeyle yatıp projeyle kalkıyoruz.” dedi.

Gazimağusa’nın çok büyük bir değeri olan Shakespeare Büstü’nü yaptıktan sonra zaman içinde ne kadar doğru bir iş yaptıklarını gördüklerini ifade eden Başkan Arter, birçok çevreden gelen talepler doğrultusunda böyle bir heykelin Mağusa’da bir simge olarak yerleştirilmesinin gerekli olduğunu gördüklerini ve bunu da yaptıklarını söyledi. Bu gibi çalışmaların hizmet olduğunu ve kendilerine gurur verdiğini ifade eden Başkan Arter, “Buradan müjdesini vermek isterim. Mağusa Limanı’yla ilgili Arap Ali ağıtı hep dillerdedir. Arap Ali ile ilgili de bir projemiz olduğunu ve onu da şehrimizle özdeşleştireceğimizi buradan söylemek istiyorum” diye konuştu.

Arter, ayrıca İtalyan yetkililerle görüşme yaptıklarını, hem siyasi yönden hem sanat çevreleri açısından Mağusa’dan Azize Limbania’nın geçtiğini, bu önemli şahsiyetle ilgili de bir çalışmaları olduğunu, konunun İtalyan yetkililer tarafından da hem desteklendiğini hem de takip edildiğini söyledi. Kargaları Hendek’te yürürken veya diğer yerlerde görebildiklerini ifade eden Başkan İsmail Arter, sanatçı Vahid Novruzov’un yaşadığı ilginç bir anıyı aktararak ressamın resim çizerken bir karganın elinden fırçasını aldığını söyledi.

(SEL) FOTOĞRAFLI

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