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Gazimağusa’da St. Anne Kilisesi İle Tabakhane Mescidi’nin Konservasyon Çalışmalarının Tamamlanması Nedeniyle Tören Düzenlendi

Gazimağusa, 20 Mart 19 : Gazimağusa’da St. Anne Kilisesi ve Tabakhane Mescidi’nin konservasyon (koruma) çalışmalarının tamamlanması dolayısıyla, bugün, Kültürel Miras Teknik Komitesi, Avrupa Birliği ve BM Kalkınma Programı (UNDP) tarafından tören düzenlendi.

Gazimağusa’da St. Anne Kilisesi İle Tabakhane Mescidi’nin Konservasyon Çalışmalarının Tamamlanması Nedeniyle Tören Düzenlendi

Gazimağusa, 20 Mart 19 : Gazimağusa’da St. Anne Kilisesi ve Tabakhane Mescidi’nin konservasyon (koruma) çalışmalarının tamamlanması dolayısıyla, bugün, Kültürel Miras Teknik Komitesi, Avrupa Birliği ve BM Kalkınma Programı (UNDP) tarafından tören düzenlendi.

20 Mart 2019 Çarşamba 16:32
Gazimağusa’da St. Anne Kilisesi İle Tabakhane Mescidi’nin Konservasyon Çalışmalarının Tamamlanması Nedeniyle Tören Düzenlendi

Gazimağusa, 20 Mart 19 : Gazimağusa’da St. Anne Kilisesi ve Tabakhane Mescidi’nin konservasyon (koruma) çalışmalarının tamamlanması dolayısıyla, bugün, Kültürel Miras Teknik Komitesi, Avrupa Birliği ve BM Kalkınma Programı (UNDP) tarafından tören düzenlendi.
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, UNDP tarafından uygulanan konservasyon çalışmalarının tamamlanması törenine, bazı ülkelerin Güney Kıbrıs büyükelçileri, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Lefkoşa, Larnaka ve Kormacit’te yaşayan Maronitler ve dini liderleri Youssef Soueif ile Din işleri Başkan Yardımcısı Mustafa Küçük katıldı.
TUNCAY
Maronit kilisesi olan St Anne’in önünde düzenlenen törende konuşan Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk Temsilcisi Ali Tuncay, Gazimağusa kentinin yüzyıllar boyunca çeşitli medeniyetlerin birlikte yaşadığı, kaynaştığı ve evrildiği bir yer olduğunu kaydetti.
Tuncay, bugün iki büyük mutluluk yaşadıklarını, St. Anne Kilisesi ile Tabakhane Mescidi’ni tüm insanlığa yeniden armağan ettiklerini söyledi.
Tuncay, bugün sadece bir projenin tamamlanmasını kutlamadıklarını, 10 yıldır devam eden başarılı işbirliğini de kutladıklarını, komite olarak bugüne kadar hiçbir eser arasında ayrım yapmadıklarını, Kıbrıs adası üzerindeki tüm eserleri ortak miras ve zenginlik olarak gördüklerini söyledi.
HADJİDEMETRİOU
Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Rum Temsilcisi Takis Hadjidemetriou da, bugün yüz yılların devrettiği iki eseri daha özenle restore edilmiş olarak teslim aldıklarını söyledi.
Hadjidemtriou, Kültürel Miras Teknik Komitesi, UNDP ve AB’nin birlikte kültürel mirası çürümeye karşı korumak için çalışmakta olduğunu söyledi.
Hadjidemetriou, bu eserleri restore etmek için birlikte çalışarak, bir arada yaşama, sevgi ve barış mesajları verdiklerini belirtti.
MAKIPAA
Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Müdürü Arttu Makipaa da, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin, bir kez daha birlikte çalışma ve adaya uzlaşı getirmek için kendi üzerine düşeni yapma konusundaki kararlılığı ortaya koyduğunu söyledi.
Makipaa, yapılan çalışmaların; adanın ortak mirasının, zengin çeşitliliğinin öne çıkarılmasına yardımcı olacağını kaydetti.
Makipaa, Kıbrıs’ta 2012 yılından bu yana kültürel miras çalışmaları için AB finansmanıyla 14,5 milyon Euro harcandığını da belirtti.
SPEHAR
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar da, dünyadaki bölünmüşlükler çoğunlukla dini gerekçelerle yaratılmışken, Kıbrıs’ta iki büyük inanç grubuna dokunan konservasyon çalışmalarının tamamlandığına dikkat çekti.
Spehar, Kültürel Miras Teknik Komitesi, UNDP ve AB’nin Gazimağusa ve adanın diğer yerlerinde gerçekleştirdiği koruma çalışmalarının Kıbrıslılara ortak tarihlerinin somut kanıtlarını geri verdiğini ve ortak gurur kaynağı yarattığını söyledi.
ZENNARO
UNDP Program Yöneticisi ve Ofis Müdürü Tiziana Zennaro da, Kültürel Miras Teknik Komitesi’yle birlikte ve çoğunlukla AB fonlarıyla şimdiye kadar hamamlar, su değirmenleri, ve surlar gibi çok sayıda dini olmayan eserlerin yanı sıra, 8 ortodoks kilisesi, 8 cami veya minare, 4 Maronit kilisesi, 1 Ermeni kilisesi ve 1 Latin kilisesinin koruma çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.
Zennaro, diğer tüm projelerde olduğu gibi, bu projede de iki toplumlu ekiplerin görev yaptığını söyledi.
Zennaro, UNDP olarak bu gibi projeleri desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.
Zennaro’nun konuşmasının ardından Maronit toplumunun dini lideri Youssef Soueif ile Kültürel Miras Teknik Komitesi Üyesi ve Maronit Kilisesi İnşa Etme Derneği Başkanı Jhonnis Karis teşekkür konuşması yaptılar.
Konuşmaların ardından Youssef Soueif tarafından konservasyon çalışmalarına katkı koyanlara plaket verildi.
Buradaki törenin ardından Tabakhane Mescidi ziyaret edildi. Ayrıca, törene katılan çok sayıda Maronit, St. Anne Kilisesi’nde ayin gerçekleştirdi.
(YIL/SEL) FOTOĞRAFLI

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