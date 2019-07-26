Lefkoşa, 26 Temmuz 19 (.): Gazimağusa’da pazar günü “Sanatçılar Çarşısı” açılıyor. Müjde Şener ile Çamay Çiçekseven’in organizasyonu ve Gazimağusa Belediyesi’nin katkılarıyla her pazar Gazimağusa’da eski Astro’nun park yerinde düzenlenecek çarşıda, el emeği ürünleri satılacak ve dileyen sanatçılar performanslarını sergileyebilecek.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Müjde Şener, amaçlarının evlerinde bir şeyler üreten kadınların kendileri satış yapacak bir pazar bulmalarını sağlamak olduğunu ifade ederek, etkinlikte birçok sanatçıya da sanatlarını icra edebilmek için fırsat yaratılacağını belirtti.

Çamay Çiçekseven de Gazimağusa Belediyesi’ne katkılarından dolayı teşekkür ederek ilerleyen zamanda iş birliklerinin daha da güzel noktalara geleceğini söyledi. Çiçekseven, Sanatçılar Çarşısı’nda birçok değerli sanatçıya yer vermekten mutlu olduklarını da ifade ederek tüm halkı ve sanatseverleri pazar günkü etkinliğe davet etti.



Gazimağusa eski Astro park yerinde yer alacak Sanatçılar Çarşısı, Pazar günü saat 18.00’de başlayacak ve 23.00’e dek devam edecek.Etkinlikte araştırmacı-yazar Nurperi Özgener çocuklara masal okuyacak; Enver Ermetal ve NKL Freezone enstrüman birincisi Berk Akımcı sahne alacak; ressam Hanife Mine Egemen’in mini sergisi etkinliğe renk katacak.(DOĞ/GÜL) FOTOĞRAFLI