Gazimağusa’da Bir Kayıp Kalıntısına Ulaşıldı

KAYIP ŞAHISLAR KOMİTESİ, GAZİMAĞUSA’DAKİ KAZISINDA BUGÜN BİR KİŞİYE AİT KALINTILARA ULAŞTIĞINI DUYURDU
Lefkoşa, 14 Şubat 20 (.): Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Gazimağusa’da devam eden kazıları sırasında, bugün, bir kişiye ait kalıntılara ulaştığı bildirildi.
Kayıp Şahıslar Komitesi açıklamasında, kayıpların olası gömü yerleriyle ilgili bilgisi olanların komitenin Kıbrıslı Türk ve Rum ofislerini araması istendi. Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk üye ofisine 181 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.
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