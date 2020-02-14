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Gazimağusa’da Bir Kayıp Kalıntısına Ulaşıldı

KAYIP ŞAHISLAR KOMİTESİ, GAZİMAĞUSA’DAKİ KAZISINDA BUGÜN BİR KİŞİYE AİT KALINTILARA ULAŞTIĞINI DUYURDU

Gazimağusa’da Bir Kayıp Kalıntısına Ulaşıldı

KAYIP ŞAHISLAR KOMİTESİ, GAZİMAĞUSA’DAKİ KAZISINDA BUGÜN BİR KİŞİYE AİT KALINTILARA ULAŞTIĞINI DUYURDU

14 Şubat 2020 Cuma 11:19
Gazimağusa’da Bir Kayıp Kalıntısına Ulaşıldı

KAYIP ŞAHISLAR KOMİTESİ, GAZİMAĞUSA’DAKİ KAZISINDA BUGÜN BİR KİŞİYE AİT KALINTILARA ULAŞTIĞINI DUYURDU

Lefkoşa, 14 Şubat 20 (.): Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Gazimağusa’da devam eden kazıları sırasında, bugün, bir kişiye ait kalıntılara ulaştığı bildirildi.

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Komiteden yapılan yazılı açıklamada, kayıp şahsın bulunduğu kazı alanındaki çalışmaların önümüzdeki birkaç gün boyunca devam edeceği belirtildi.

Kayıp Şahıslar Komitesi açıklamasında, kayıpların olası gömü yerleriyle ilgili bilgisi olanların komitenin Kıbrıslı Türk ve Rum ofislerini araması istendi. Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk üye ofisine 181 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

(RU/GÜL) FOTOĞRAFLI

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