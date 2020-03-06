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Gazimağusa\'da 3 Bin Ton Demir Yüklü Gemide Sahtekarlık

POLİSİYE OLAYLAR…

Gazimağusa\'da 3 Bin Ton Demir Yüklü Gemide Sahtekarlık

POLİSİYE OLAYLAR…

06 Mart 2020 Cuma 12:26
Gazimağusa\'da 3 Bin Ton Demir Yüklü Gemide Sahtekarlık
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POLİSİYE OLAYLAR…

GÖNYELİ’DE 9 BİN TL’LİK ELEKTRİK HIRSIZLIĞI

Lefkoşa, 6 Mart 20 (.): Gazimağusa’da M.H.S.’nin (E-63) kaptanı olduğu ve yaklaşık 3 bin  ton demir yüklü olan Lady Maria isimli geminin ismi ve seri numarasının, yolculuk sırasında gemi sahibinin bilgisi dahilinde değiştirilerek sahte belge düzenlendiği ortaya çıkarıldı.

Geminin Gazimağusa Limanı’na giriş yaptıktan sonra, demir yükünün KKTC’de faaliyet gösteren bir firmaya teslim edileceğine dair sahte düzenlenmiş manifestolarla birlikte Liman Başkanlığı’na verilmek suretiyle tedavüle sürüldüğü ve söz konusu demirlerin de başka bir şahıs tarafından 1 milyon 238 bin 528 dolar karşılığında bir şirkete satılmak suretiyle sahtekarlıkla para temin edildiği tespit edildi.

Gemi kaptanı M.H.S. tutuklandı.

GÖNYELİ’DE BİR EVDE 9 BİN LİRALIK KAÇAK ELEKTRİK

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Gönyeli’de bir evde 9 bin 347 TL’lik kaçak elektrik kullanıldığı tespit edildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün Gönyeli’de A.N.’nin (E-34) ikametgahında yapılan kontrolde kaçak elektrik kullanmak suretiyle 9 bin 347 TL değerinde elektrik akımı hırsızlığı yaptığı tespit edildi A.N. tutuklandı.

EDWIN PAMUTI EVİNDE ANİDEN 

İskele’de dün Edwin Pamuti (E-65) ikametgahında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU     
 
Alsancak'ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde V.T.’nin (E-35) kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık iki sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.  V.T. tutuklandı.

EVİN AVLUSUNDA ARAÇ YANGINI

Dipkarpaz'da dün gece Recep Keskin’e ait evin avlusunda park halinde bulunan araçta, muhtemelen elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yangın Recep Keskin tarafından söndürüldü. Yangın sonucu aracın kabin kısmı tamamen yandı.

(YIL/GÜL) 
 

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