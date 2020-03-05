Lefkoşa, 5 Mart 20 : Gazimağusa Belediyesinin 2020 yılına ait taşınmaz mal vergileri çıkarıldı.
Belediyenin Mali İşler Şubesi’nden verilen bilgiye göre, 2020 yılına ait Taşınmaz mal vergileri tarh edilirken, bu yıl da emlak faturaları abonelere posta yoluyla gönderilmeyeceği için yükümlüler Gazimağusa Belediyesi’ne başvurarak veya bankalar aracılığıyla emlak vergisi tutarlarını öğrenebilecekler. 2020 yılının taşınmaz mal vergilerinin ilk taksitinin 30 Nisan’a kadar, ikinci taksitin ise 30 Eylül tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.
(AK/ÖK)