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Gazimağusa Belediyesinin 2020 Yılına Ait Taşınmaz Mal Vergileri Çıkarıldı

Lefkoşa, 5 Mart 20 : Gazimağusa Belediyesinin 2020 yılına ait taşınmaz mal vergileri çıkarıldı. 

Gazimağusa Belediyesinin 2020 Yılına Ait Taşınmaz Mal Vergileri Çıkarıldı

Lefkoşa, 5 Mart 20 : Gazimağusa Belediyesinin 2020 yılına ait taşınmaz mal vergileri çıkarıldı. 

05 Mart 2020 Perşembe 13:20
Gazimağusa Belediyesinin 2020 Yılına Ait Taşınmaz Mal Vergileri Çıkarıldı
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Lefkoşa, 5 Mart 20 : Gazimağusa Belediyesinin 2020 yılına ait taşınmaz mal vergileri çıkarıldı. 
Belediyenin Mali İşler Şubesi’nden verilen bilgiye göre, 2020 yılına ait Taşınmaz mal vergileri tarh edilirken, bu yıl da emlak faturaları abonelere posta yoluyla gönderilmeyeceği için yükümlüler Gazimağusa Belediyesi’ne başvurarak veya bankalar aracılığıyla emlak vergisi tutarlarını öğrenebilecekler. 2020 yılının taşınmaz mal vergilerinin ilk taksitinin 30 Nisan’a kadar, ikinci taksitin ise 30 Eylül tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. 

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Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası, Limasol Türk Kooperatif Bankası, Mez-Koop, Credit West Bank, İktisat Bankası, Akfinans Bankası, Asbank, Yakın Doğu Bank, Türk Bankası, İş Bankası, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Üniversal Bank, Albank, Novabank ve Capital Bank ile Gazimağusa Belediyesi arasında kurulan sistemle ödeme yapılabilmesinin mümkün olduğu da bildirildi. Daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler Gazimağusa Belediyesi’nin 630 0 500 numaralı telefonunu arayabilir.
(AK/ÖK)
 

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