Gazimağusa Belediyesi’nden İkinci Bahar Yaşam Kulübü Üyelerine Yemek

Lefkoşa, 19 Mart 19 (.): Gazimağusa Belediyesi’nin, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla İkinci Bahar Yaşam Kulübü üyeleri için düzenlediği yemeklerden ilki bugün gerçekleştirildi.

Gazimağusa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediyesinin hizmetlerinden öncelikli olarak yararlanan İkinci Bahar Yaşam Kulübü üyeleri şehrin belirlenen noktalarından belediye tarafından alınarak Arkın Palm Beach Otel’de yemekte buluşturuldu.

Gazimağusa Belediyesi İkinci Bahar Yaşam Kulübü, yemeğe katılacak üye sayısının bin 400 olması nedeniyle, etkinliği 4 gün olarak organize etti.

Yemeğe katılan üyeler hem eğlenceli müzikler eşliğinde keyifli saatler geçirdi hem de bol bol sohbet etti.

Özel günler dışında da faaliyetlerini sürdüren Kulüp, üyelerini aylık periyotlarla sağlık kontrolünden geçiriyor, düzenli doğum günlerini kutluyor ve belli başlı ihtiyaçlarıyla özel olarak ilgileniyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, İkinci Bahar Yaşam Kulübü üyeleriyle bir arada oplmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Arter, üyelerin talebi üzerine ileriki günlerde Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret planladıklarını kaydetti.

Arter, “Sizlere bir evlat gibi hizmet etmek boynumuzun borcudur. Allah hepinize iyilik afiyet ve sağlık versin” dedi.

(YIL/ÖK) FOTOĞRAFLI