Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105229
ALTIN
230.460
DOLAR
5.4786
STERLİN
7.2677
EURO
6.2171
Gündüz “ Kamu reformu kaos yaratacak”
GÜNDÜZ “ KAMU REFORMU KAOS...
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
Elektrik kesintisi var!
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Hem eşini, hem baldızını dövdü
HEM EŞİNİ, HEM BALDIZINI DÖVDÜ
banner307

Gazimağusa Belediyesi’nden İkinci Bahar Yaşam Kulübü Üyelerine Yemek

Lefkoşa, 19 Mart 19 (.): Gazimağusa Belediyesi’nin, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla İkinci Bahar Yaşam Kulübü üyeleri için düzenlediği yemeklerden ilki bugün gerçekleştirildi.

Gazimağusa Belediyesi’nden İkinci Bahar Yaşam Kulübü Üyelerine Yemek

Lefkoşa, 19 Mart 19 (.): Gazimağusa Belediyesi’nin, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla İkinci Bahar Yaşam Kulübü üyeleri için düzenlediği yemeklerden ilki bugün gerçekleştirildi.

19 Mart 2019 Salı 15:05
Gazimağusa Belediyesi’nden İkinci Bahar Yaşam Kulübü Üyelerine Yemek

Lefkoşa, 19 Mart 19 (.): Gazimağusa Belediyesi’nin, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla İkinci Bahar Yaşam Kulübü üyeleri için düzenlediği yemeklerden ilki bugün gerçekleştirildi.

Gazimağusa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediyesinin hizmetlerinden öncelikli olarak yararlanan İkinci Bahar Yaşam Kulübü üyeleri şehrin belirlenen noktalarından belediye tarafından alınarak Arkın Palm Beach Otel’de yemekte buluşturuldu.

Gazimağusa Belediyesi İkinci  Bahar Yaşam Kulübü, yemeğe katılacak  üye sayısının bin 400 olması nedeniyle, etkinliği 4 gün olarak organize etti.

Yemeğe katılan üyeler hem eğlenceli müzikler eşliğinde keyifli saatler geçirdi hem de bol bol sohbet etti. 

Özel günler dışında da faaliyetlerini sürdüren Kulüp, üyelerini aylık periyotlarla sağlık kontrolünden geçiriyor, düzenli doğum günlerini kutluyor ve belli başlı ihtiyaçlarıyla özel olarak ilgileniyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter,  İkinci Bahar Yaşam Kulübü üyeleriyle bir arada oplmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Arter, üyelerin talebi üzerine  ileriki günlerde Hala Sultan Tekkesi’ne  ziyaret planladıklarını kaydetti.

Arter, “Sizlere bir evlat gibi hizmet etmek boynumuzun borcudur. Allah hepinize iyilik afiyet ve sağlık versin” dedi.

(YIL/ÖK)  FOTOĞRAFLI

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanı Besim: “hedefimiz Her İlçede Tüm Vatandaşlarımıza Ve Yaşlılarımıza Bakım Sağlayacak Devlete Ait Bir Yaşam Evi Kurulmasıdır”
Sağlık Bakanı Besim: “hedefimiz Her İlçede Tüm Vatandaşlarımıza Ve Yaşlılarımıza Bakım Sağlayacak Devlete Ait Bir Yaşam Evi Kurulmasıdır”
Mtg-nea Salamina Futbol  Karşılaşması... Hasipoğlu: ”spor Kazandı, Siyaset Kaybetti”
Mtg-nea Salamina Futbol  Karşılaşması... Hasipoğlu: ”spor Kazandı, Siyaset Kaybetti”
Büyükkonuk’ta Akdeniz Gastronomi Festivali Düzenleniyor
Büyükkonuk’ta Akdeniz Gastronomi Festivali Düzenleniyor
Bakanlar Kurulu Toplandı
Bakanlar Kurulu Toplandı
İyilik Gönüllüleri Lapta Huzurevi’ndeki Yaşlıları Ziyaret Etti
İyilik Gönüllüleri Lapta Huzurevi’ndeki Yaşlıları Ziyaret Etti
EL-SEN görev şehidini andı
EL-SEN görev şehidini andı
Meral Akıncı, Portakal Çiçekleri Anaokulu’nu Ziyaret Ederek, öğrencilere Selvi Fidanı Dağıttı
Meral Akıncı, Portakal Çiçekleri Anaokulu’nu Ziyaret Ederek, öğrencilere Selvi Fidanı Dağıttı
Denktaş: Türkiye’den gelecek teknik heyetle görüşmeler yarın başlıyor“
Denktaş: Türkiye’den gelecek teknik heyetle görüşmeler yarın başlıyor“
Ubp’li Kadınlardan Yaşlılara Ziyaret…
Ubp’li Kadınlardan Yaşlılara Ziyaret…
Brtk Müdürü Akter Mağusa Türk Gücü - Nea Salamina Dostluk Maçı Organizasyonu Hakkında Açıklama Yaptı
Brtk Müdürü Akter Mağusa Türk Gücü - Nea Salamina Dostluk Maçı Organizasyonu Hakkında Açıklama Yaptı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim