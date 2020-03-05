Gazimağusa Belediyesi “kadınlar Günü” Dolayısıyla Etkinlikler Düzenliyor

Lefkoşa, 5 Mart 20 : Gazimağusa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mağusa Gelişim Akademisi, “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” kapsamında bir dizi etkinlik düzenliyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, bu çerçevede “Kadın Hakları Konusundaki Güncel Gelişmeler” konulu seminer, Mağusa Gelişim Akademisi Kadın El Sanatları Atölyesi geleneksel el sanatlarının tanıtılacağı bir workshop ve “kadın” temalı uzun metrajlı film Frida’nın gösterimi ile film üzerine bir söyleşi yapılacak.

6 Mart Cuma günü saat 09.00'da MGA Maraş konferans salonunda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Şölen Külahçı’nın “Kadın Hakları Konusundaki Güncel Gelişmeler” konulu semineri, yine 6 Mart Cuma günü MGA Maraş tesislerinde saat 10.00'da Mağusa Gelişim Akademisi Kadın El Sanatları Atölyesi geleneksel el sanatlarımızın tanıtılacağı bir workshop çalışması yapılacak.



Etkinliğe gelen kadınlar bu güne özel “Sele ve Koza” el sanatları kursuna ücretsiz katılabilecek. Aynı gün saat 18.30’da Meksikalı Ressam Frida Kahlo’nun sıradışı yaşam öyküsünü beyazperdeye yansıtan iki Oscar ödüllü film Frida ve filmin ardından film üzerine bir söyleşi yapılacak.(EMR/ÖK)