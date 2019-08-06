Gazimağusa Belediyesi Çanakkale Göleti’ne Sivrisinek Larvalarını Yiyen Balıklar Bıraktı

Lefkoşa, 6 Ağustos 19 : Gazimağusa Belediyesi, sivrisinek ile mücadele amacıyla yürüttüğü rutin ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırmasının ardından Çanakkale Göleti’ne sivrisinek larvalarını yiyen balıklar bıraktı.

Gazimağusa Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, sivrisinekle mücadelede son derece önemli olan göletler ve su birikintilerinin ilaçlanması için çalışmalara yoğun bir şekilde devam eden Sağlık Şubesi ekipleri, her yıl yaz mevsimi öncesinde yaptığı uygulamayı tekrarlayarak gölete sinek larvalarına karşı etkin bir yöntem olan Kamboçya Balıkları bıraktı.

Açıklamaya göre, sineklerin üremesi için uygun zemin oluşturan su birikintilerini çevreye uyumlu biyolojik ilaçlar kullanarak ilaçlayan ekipler sivrisinek larvalarını kaynağından yok etmeyi hedeflerken, son olarak göletlere bırakılan 500 civarındaki Kamboçya balığı da mücadelede son derece etkili olacak.

Ekipler aynı zamanda tüm bölgelerde düzenli olarak araçla uçkun ilaçlamasına ve her haneyi haşereye karşı ilaçlamaya devam ediyor.

(ÖZ/ÖK)



