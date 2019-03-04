Gazimağusa Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kapsamında 3 Etkinlik Düzenliyor

Lefkoşa, 4 Mart 19 : Gazimağusa Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında üç etkinlik düzenliyor.

8 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek program kapsamında Gazimağusa Belediyesi bünyesindeki Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) Kadın El Sanatları Atölyesi’nin atölye çalışması saat 10.00’da, "Dünyada her şey kadının eseridir" sloganıyla düzenlenen şiir etkinliği saat 18.00’de Buğday Camii’nde ve Kadının Fendi (Made in Dagenham)" adlı film gösterimi saat 19.00’da MGA Sakarya’da yer alacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mağusa Gelişim Akademisi El Sanatları Atölyesi, “Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle 8 Mart Cuma günü Mağusa Gelişim Akademisi Sakarya tesislerinde geleneksel el sanatlarının tanıtılacağı bir atölye çalışması düzenlenecek. Etkinliğe gelen kadınlar bugüne özel “Sele ve Koza” el sanatları kursuna ücretsiz katılabilecek.

"DÜNYADA HER ŞEY KADININ ESERİDİR" SLOGANIYLA ŞİİR ETKİNLİĞİ BUĞDAY CAMİİ’NDE

"Dünyada her şey kadının eseridir" sloganıyla düzenlenen şiir etkinliğinde ayrıca toplumda ilkleri başarmış, toplum yararına çalışmış kadınlara bir vefa örneği olarak "Yaşama İz Bırakmış Kadınlar Ödülü" sunulacak. Etkinlik 8 Mart Cuma günü saat 18.00-19.00 saatleri arasında Buğday Camii'nde yapılacak.

"KADININ FENDİ” ADLI FİLM GÖSTERİMİ MGA SAKARYA’DA

Gazimağusa Belediyesi Mağusa Gelişim Akademisi Sinema Kulübü 8 Mart Cuma saat 19.00’da MGA Sakarya’da altyazılı olarak "Kadının Fendi (Made in Dagenham)" adlı filmin gösterimini yapacak.

Gerçek hayat hikâyesi olan film, Londra’da 1968 yılında 50 bine yakın işçi istihdam eden Ford Fabrikası'ndaki kadın işçilerin “Eşit işe, eşit ücret” talebiyle başlattıkları direnişi ve zaferi konu alıyor.

(AK/GÜL) FOTOĞRAFLI