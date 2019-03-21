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Gazimağusa Belediye Başkanı Arter Dünya Su Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Lefkoşa, 21 Mart 19 : Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter Dünya Su Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Arter Dünya Su Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Lefkoşa, 21 Mart 19 : Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter Dünya Su Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

21 Mart 2019 Perşembe 14:31
Gazimağusa Belediye Başkanı Arter Dünya Su Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Lefkoşa, 21 Mart 19 : Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter Dünya Su Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Arter mesajında su tasarrufunun önemine işaret etti.

“22 Mart su kaynaklarının bilinçsizce tüketilmesi ve suyun kalitesinin bozulması konularının ciddi bir şekilde gündeme gelmesi nedeniyle, 1992 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Dünya Su Günü olarak ilan edilmiştir” diyen Arter şöyle devam etti:

“Piri Reis günümüzden 500 yıl önce yazdığı Kitab-ı Bahriye adlı eserinde ‘Kıbrıs adası çok büyük bir adadır, dağları çok ve sivri, su kaynakları ve ırmakları oldukça fazladır’ cümleleriyle adamızın su kaynaklarının bolluğundan bahsetmiştir. Bugün geldiğimiz noktada bu su kaynakları önemli ölçüde yitirilmiştir. Su kaynaklarının çeşitli nedenlerle yitirilmesine paralel olarak elimizde kalan kaynaklardan elde edilen su; içme ve kullanma suyu olarak tüketiminin yanı sıra, tarımsal sulama yanlış kullanım nedeniyle her geçen gün temizliğini kaybetmekte, kirlenmektedir. Suyun israf edilerek kullanılması ve küresel ısınma gibi nedenlerle de su kaynakları her geçen gün azalmaktadır. Kendi evimizde ufak tedbirlerle yapacağımız her bir damla tasarrufla beraber çevreye olan duyarlılığımızın arttırılmasıyla sulak alanlarımızın korunmasına da katkıda bulunabileceğiz. Çok bilinen bir atasözü ‘Bu dünya bize atalarımızdan miras kalmadı. Biz onu çocuklarımızdan ödünç aldık’ der. Suyu da bir miras gibi değil bir emanet gibi kullanmalıyız. Temiz su kaynaklarının her geçen gün daha da azaldığı düşünülürse mikro ölçekte dahi yapılabilecek bir iyileştirmenin veya tasarrufun ne denli önemli olabileceği açıktır.

Sulak alanlarımızın korunması ve çevresel duyarlılığın artırılması maksadıyla; 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında Gazimağusa Belediyesi ve Namık Kemal Lisesi Sulak Alan Grubu ile Mağusa Ayluga Gölü’nde ortak etkinlik düzenlenecektir. 22 Mart Dünya Su Günü vesilesiyle hatırlanan değerlerin yılın tüm günlerine yayılması özlemiyle saygılar sunarım.”

(DOĞ/HÖ)

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