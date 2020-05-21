Gazimağusa Belediye Başkanı Arter, Ambulans Hemşirelerini Kabul Etti

Lefkoşa, 21 Mayıs 20 : Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa 112 Ambulans İstasyonu Hemşireleri İsmail Öğüt ve İzlem Baş’ı kabul etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter kabulde yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığı’na bağlı 112 Acil Servisi’nin verdiği hizmetin ortada olduğunu ifade ederek, “Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hemşirelerin hem hastanede hem 112 servisinde canla başla özverili bir şekilde çalıştığını, halen devam eden pandemi döneminde hemşirelerin kutsal bir görev yaptığını ifade eden Arter, bu görevi yaparken zorluklarla karşılaşıldığını, belediyenin yapabileceği ne varsa bundan önce olduğu gibi yapacağını belirtti.



Arter, belediyenin Sağlık Bakanlığı’na, hastaneye ya da 112 Acil Servis’e yardım yapmaya verdiği öneme işaret ederek, hemşirelerden ihtiyaçlarını söylemelerini istedi.(DOĞ/SEL) FOTOĞRAFLI