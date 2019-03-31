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Gazimağusa Yeni Hastane yolunda Çarşamba gününden itibaren tek yön uygulaması başlatılacak

Gazimağusa Yeni Hastane yolunda Çarşamba gününden itibaren tek yön uygulaması başlatılacak

31 Mart 2019 Pazar 15:54
Gazimağusa Yeni Hastane yolunda Çarşamba gününden itibaren tek yön uygulaması başlatılacak

Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’nun, Gazimağusa Yeni Hastane Yolu’nda 3 Nisan  Çarşamba günü itibarıyla tek yön uygulaması başlatılması kararı aldığı duyuruldu.

Bakanlık açıklamasına göre, geçtiğimiz hafta Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda bir araya gelen Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu, tek gidiş- tek geliş olması trafik güvenliği açısından ciddi tehlike yaratan Gazimağusa Hastanesi’nin batısından geçen Yeni Hastane Yolu’nu, DAÜ Bağlantı Yolu’ndan hastaneye gidilecek şekilde tek yön yapma kararı üretti.

Komisyon kararına göre Yeni Hastane Yolu’ndan Gazimağusa Sanayi Sitesi’ne ulaşım için bir giriş, bir de çıkış bırakılarak yolun geriye kalan kısmına ve yüksek gerilim hatlarını taşıyan direklerin etrafına oto korkuluk çakılarak yol daha güvenli hale getirilecek, yolda bulunan keskin virajda iyileştirme çalışmaları yapılacak ve azami süratin 50km/s olduğunu gösteren trafik levhaları çoğaltılacak.

Son Güncelleme: 31.03.2019 18:56
Anahtar Kelimeler:
Gazimağusa Yeni Hastane Yolu
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