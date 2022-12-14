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Gazimağusa ve İskele bölgesinde 5 saatlik elektrik kesintisi

Gazimağusa ve İskele bölgesinde yarın 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

14 Aralık 2022 Çarşamba 14:26
Gazimağusa ve İskele bölgesinde 5 saatlik elektrik kesintisi

Gazimağusa ve İskele bölgesinde yarın 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 10.00-15.00 saatleri arasında bazı bölgelere elektrik verilemeyecek. Kesinti yapılacak bölgeler şöyle:

“Yeniboğaziçi köyü, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, eski Tuzla köyü bölgesi, Tuzla girişi karting bölgesi, Mormenekşe köyü, Mormenekşe ağıllar, Mormenekşe su kuyuları, Y. Boğaziçi Sanayi Sitesi, Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi, İlkay Genç Sitesi, Onlar İnşaat Sitesi, Crystal Rocks Otel, Salamis Otel, Karavan Kampı, Yeni Boğaziçi köyünün bir kısmı, Bedis Plajı, Okul Yolu, Panayır Alanı, Eyva ve Cennet Restaurant Bölgeleri, Lions Garden, DAÜ Beach Club ve Kültür Merkezi Bölgesi, İskele, Longbeach bölgesi, Caesar apartmanları, Ötüken, Aygün, Kuzucuk, Sınırüstü ve Boğaziçi.”

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