Gazimağusa Türk Genel İş Sendikası'dan eylem

(MHA)

bugün Gazimağusa Belediyesi önünde eylem yaptı.

Gazimağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Halil Karagil yaptığı basın açıklamasında;

“Asla siyasi bir partiye bağımlı değil asla siyaset yapmıyoruz. Bundan yaklaşık bir yıl önce yapmış olduğumuz uyarı grevinden sonra sayın başkan elinde bir zarf sallayarak basına personelin 1 milyon TL borcu olduğunu söylemişti. Personel ve Mağusa halkı borcunu ödeyecek ve bizde para toplayıp maaşları ve ek mesaileri ödeyeceğim demişti. Oysa iyi bir çalışma yapılmadı. Sayın başkanın eline verilen dökümler külliyen yalandır. Personelin belediyeye olan borcu söylenen rakamın 3’te 1’i bile değil. Tam 2 yıldır onlarca yazı vermemize ve sözde olarak konuşmamıza rağmen vermiş olduğu sözleri tutamayarak çalışanların emeğinin karşılığı olan ek mesaileri 12 aydır yani 1 yıldır ödemeyen belediye. 2 yıl içerisinde ilkten 15 milyon TL borçlanıp daha sonra sıkışınca 20 milyon TL borç alarak 1. borcu faizleriyle birlikte kapatan ama yine de personelini gününde ödeyemeyen bir belediye. Bir hafta önce 7 gün boyunca elektrik kurumuna olan borcundan dolayı elektriksiz kalan bir belediye. Yıllarca ihtiyat sandığı yatırımı yapan ve kendi birikiminden borç yani avans alan çalışanların maaşlarından taksitini kesen fakat aylardır ihtiyat sandığına bu paraları yatırmayan, kendi çalışanını mağdur eden bir belediye. Hiyerarşik yapıyı bozdunuz, ayrıcalıklı dünya kadar personel yarattınız, sonrada kurumlaştık dediniz. İşte böyle bir belediye. Çok uzun yıllar bu belediyeye hizmet vererek emekli çıkan emekçi kardeşlerimizin 8 ay geçmesine rağmen ikramiyelerini ödemeyen bir belediye. Tüm Mağusa su sıkıntısıyla savaşırken, Mağusa’da su sorunu yoktur diyorsunuz. Mağusa’nın su sorunu yoktur, çünkü denizden su arıtma tesisimiz mevcuttur. Âmâ o da yüklü borçtan dolayı su arıtmıyor.biz ya da siz başka şehirden bahsediyoruz. Niye Mağusa’nın sokaklarında tankerler geziyor? Vatandaşa 70-90 TL fiyatla tonla su satıyor. 6 aydır covıd-19’u vesile ederek dünyada ve ülkemizde ekonomi kötüye gidiyor diyorsunuz. Dağıtımlar üzeri alınan patates portakal havuç vs. gibi erzaklar için yandaş birilerine 1 milyon TL ödeme yapıyorsunuz. Bu erzakların, ne kadar ihtiyaç sahiplerine ne kadarı ulaştı ne kadarı çöpe gitti? Belediye içerisinde bir şirket kurulması ile ilgili belediye meclisinde çoğunluğu sağlayarak bu şirketi kurdunuz. Fakat anlayamadığımız bu şirketin hiçbir ay harç ve gereci yoktur. Halen daha olmadı, olamayacakta. Çünkü belediyenin bile harç ve gerçi kalmadı. Bu şirket ne işe yarardı, gündelikçi hikayesi kalktı gibi oldu. Gündelikçi kaleminde sizin istediğiniz veya menfaatçi meclis üyelerinin adamları belediye geçici statüsüne geçti. Fazla arkası olmayanlar şirket statüsünde kaldı. Âmâ ne yazık ki gündelikçi hikayesi bir türlü bitmedi. Peki şimdi ne oldu? Hani her şey çok güzel olacaktı bu şirkette çalışan 100’e yakın emekçi kardeşlerimizin de 10 aydır ek mesailerde ödenmiyor. Biz söyledik demek istemiyoruz. Fakat yine de söyleyeceğiz. 1 buçuk yıl önce sendikamız mali yapı, hiyerarşik yapı, ek mesailer ve istihdamlarla ilgili sayın başkana yazı verdik. Sayın başkanın imzası ile sendikamıza gelen cevap makam ve kadroların görev yetki ve sorumlulukları yasalarla belirlenmiş olup hiç kimse üstüne vazife olmayan işlerle uğraşmasın, aksi halde belediyemizin kurumsal yapısı bozulur demiş. Yani kısacası siz kimsiniz benim işime karışırsınız demektir bu yazının özeti. Şimdi biz soralım. Hangi bir kurumsal yapıdan bahsediyorsunuz. Sendika olarak biz bunu ilerleyen günlerde Mağusa halkı ile birlikte sorgulayacağız. Bu işi halkada açacağız. İlerleyen günlerde cumhurbaşkanlığı seçimi var, bunu siyasete bağlamasınlar diye bu süreci atlattıktan sonra gerekirse tüm bunları yazıya dökerek çemberlerde sendika yönetim kurulu nezdinde Mağusa halkına bildiriler dağıtacağız” ifadelerini kullandı.