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Gazimağusa Telekomünikasyon Dairesi binasının bir kısmı tahliye edilecek

Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen)  Gazimağusa’da Telekomünikasyon Dairesi’nin, arazisinin bir kısmının Türkiye’nin Gazimağusa Konsolosluğu’nun kullanımına verilmesi nedeniyle tahliye edilmesini kabul etmeyeceğini açıkladı.

06 Ekim 2021 Çarşamba 14:00
Gazimağusa Telekomünikasyon Dairesi binasının bir kısmı tahliye edilecek

Tel-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, sendikanın, çalışanın yer ve binası tamam olmadan bulunduğu yerden konteynerler veya başka binaya taşınması gibi yerlere aktarılmasına asla müsaade etmeyeceği vurgulanarak, çalışanın aktarılacağı bina tamamlanmadan başka yerlere aktarılmasına kalkışılması durumunda yasal hak doğrultusunda her türlü mücadelenin verileceği ifade edildi.

Açıklamada, süreçle ilgili şu ifadelere yer verildi:

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“Hatırlanacağı gibi Bakanlar Kurulu’nun 16-02-2021 tarihli kararı ile Gazimağusa- Ayluka Mahallesi Pafta/Harita XXXIII/4.W1&W2 Blok C ‘de kain ve 46/2 (yeni parsel 2489) ve 46/4 (yeni parsel 2491) parseller ile aynı Pafta/Haritada bulunan 717 numaralı arazinin “B” kısmına ait olan bölümün 49 yıl süre ile Türkiye Cumhuriyeti Mağusa Konsolosluğu’nun kullanımına verilmişti. Halbuki söz konusu alana bakıldığında bu alanın kullanımı Mağusa Telekomünikasyon Dairesi’ne aitti ve sendikamız o günlerde bu kararın alınmaması için defalarca uyarılarda bulunmuş bu kararın neticesi bir gün çalışanların sokakta kalmasına sebep olacağını belirtmişti. Gün geldi ve ne dediysek o oldu. Bugünün olacağını söylememize rağmen dikkate almayanlar yaşananlardan sorumludur ve yaşananlardan da sorumlu olacaktır”

Açıklamada, “Çalışma barışını bozanların, farkında olmadan, toplumsal barışı da bozmaya yeltendikleri” ileri sürüldü.


   


 
 

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Son Güncelleme: 06.10.2021 14:14
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