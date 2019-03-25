Gazimağusa Sanat Festivali sona erdi

Gazimağusa Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği ve 10 ülkeden 21 ressamın katıldığı Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali, Buğday Camii’nde açılışı yapılan sergi ile sona erdi.

Gazimağusa Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, açılışı Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu tarafından yapılan sergide 17-24 Mart tarihleri arasında süren festival boyunca yapılan atölye çalışmalarında üretilen eserler sanatseverlerle buluşuyor.

Sergi 1 Nisan Pazartesi gününe kadar mesai saatlerinde ziyarete açık olacak.

Açılışta, KKTC ve Türkiye’nin yanı sıra, Azerbaycan, Almanya, Bulgaristan, Kazakistan, Katar, Ürdün, Güney Kıbrıs ve Rusya’dan festivale katılan 21 ressama katılım belgesi verildi.

Serginin açılışında konuşan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, tüm sanatçıları kentte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gazimağusa Belediyesi olarak sanatsal faaliyetlere katkı koymaya devam edeceklerini belirtti.

Festivalin Küratörü Sanatçı Zühre Özkaraman ise, festivale 10 ülkeden 21 sanatçı katıldığını ifade ederek, festival süresince çok keyifli ve verimli çalışmalar gerçekleştirildiğini ifade etti.

